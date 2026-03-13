Видео
Изменения статуса призывника в 25 лет, сроки ТЦК

Изменения статуса призывника в 25 лет, сроки ТЦК

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 00:30
Как долго ТЦК меняет статус призывник на военнообязанный
Для изменения статуса призывнику в 25 лет не надо появляться в ТЦК. Фото: УНИАН, Zaxid.net. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданин меняет статус с призывника на военнообязанного по достижении 25-летнего возраста. Юристы объяснили, надо ли ему самому идти в ТЦК - и как долго происходит смена статуса.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

ТЦК и изменение статуса гражданина на учете

Территориальный центр комплектования занимается учетом граждан, состоящих на воинском учете. В частности, ТЦК с помощью военно-врачебной комиссии определяют пригодность тех или иных граждан к воинскому учету и принимают решение о статусах для таких граждан.

К юристам обратился гражданин, который находится в статусе "призывник". Он поинтересовался, как быстро изменится его статус после достижения 25-летнего возраста.

Юристы объяснили, сколько времени отводит на изменение статуса в воинском учете для таких граждан. "Вас должны автоматически взять на воинский учет военнообязанных в течение 1 месяца после достижения 25-летия", — отметил юрист Владислав Дерий.

Статус не изменился — что делать

В некоторых случаях это может быть не сделано в определенное законом время. Дерий объяснил, что надо сделать самому гражданину в такой ситуации.

"Если этого не было сделано, то отправьте в свой ТЦК заказным письмом заявление с требованием изменить сведения в реестре "Оберіг". Также направьте заявку через техподдержку "Резерв+", - подчеркнул юрист.

Дерий рассказал, на чем должно основываться его требование к ТЦК. "Аргументируйте это тем, что в соответствии с пунктом 79 постановления КМУ 1487 Районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки организуют внесение информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанныхсвязанных и резервистов в тридцатидневный срок после достижения призывниками 25-летнего возраста без их вызова в районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки о снятии их с воинского учета призывников и постановки на учет военнообязанных с одновременным присвоением воинского звания "солдат (матрос) запаса" и указанием второй категории запаса", — резюмировал Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что делать, если статус "призывник" автоматически не изменился.

После того, как призывник достигнет 25-летнего возраста, ему должны изменить военный статус на "военнообязанный". Если же этого не произошло, нужно обратиться в территориальный центр комплектования или в техподдержку "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, какой статус получает гражданин после срочной службы.

Срочную службу в Вооруженных силах Украины до изменений в законодательстве проходили граждане в возрасте от 18 лет, то есть в статусе "призывник". Но после окончания службы, даже до достижения мобилизационного возраста, они получают новый статус.

военный учет ВВК ТЦК и СП военнообязанные призывник
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
