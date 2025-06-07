Відправити посилку Укрпоштою — які ліміти можуть ввести для клієнтів з 1 липня

Відділення Укрпошти в Києві. Фото: Google Maps

Мережею поширилася інформація щодо запровадження Укрпоштою лімітів на суму та кількість операцій з післяплатою. Нова пошта вже ввела обмеження з 1 червня 2025 року, тож клієнтам доведеться турбуватися про кількість відправлених або отриманих посилок.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися клієнтам Укрпошти.

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Ліміти на перекази післяплати

Деякі Telegram-канали повідомили, що Укрпошта має намір змінити правила обслуговування з 1 липня. Нововведення нібито поширяться на суму та кількість операцій післяплати. Тобто суворі ліміти зовсім скоро діятимуть для відправлень/отримання посилок фізичними особами. Йдеться про такі обмеження:

максимальна сума в 1 операційний день — 29 999 грн для банківської картки;

максимальна кількість операцій в день — 50 для банківської картки;

максимальна сума в 1 календарний місяць — 100 000 грн готівкою і 250 000 грн банківською карткою;

максимальна кількість операцій в місяць — 10 (готівка) та 500 (банківська картка);

максимальна сума в 1 квартал — 300 000 грн;

максимальна кількість в 1 квартал — 30 (готівка).

На офіційному сайті Укрпошти та в соціальних мережах немає підтвердження чи спростування цієї інформації. Лише на Facebook-сторінці поштового оператора під одним із дописів можна знайти відповіді представниць компанії на запитання кількох користувачів.

"Інформуємо щодо встановлення лімітів по сумам при виплаті переказів післяплати готівкою фізичній особі та/або фактичному отримувачу по послугам "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт", "Великогабаритне або великовагове відправлення": не більше 300 000 грн на квартал (сумарно)", — написали в Facebook.

Коментар під дописом Укрпошти в Facebook. Фото: скриншот

Як з’ясувалося, це рішення затвердили внутрішніми документами компанії (розпорядження №855 від 27.11.2024). В Укрпошті додали, що має значення тільки загальна сума, а не кількість переказів. Обмеження введуть з урахуванням ризикових факторів, які не суперечать чинному українському законодавству.

Можна припустити, що поштовий оператор наслідує приклад Нової пошти, яка вже ввела ліміти на перекази післяплати з 1 червня. Причиною стало посилення контролю з боку держави, адже регулятори прагнуть вивести обіг коштів із тіні (йдеться про продажі товарів онлайн без офіційного відкриття ФОП та реєстрації бізнесу).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Укрпошті дали "зелене світло" на створення банку фінансової інклюзії. Це допоможе надавати базові послуги українцям у сільській місцевості, зонах бойових дій, на звільнених і важкодоступних територіях.

Також ми писали, що для клієнтів Укрпошти запрацював сервіс швидкого повернення посилок, які не отримали адресати. Послугою можна скористатися в особистому кабінеті на сайті, в мобільному застосунку та будь-якому відділенні поштового оператора.