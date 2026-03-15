Повестка от ТЦК, как доказать отсутствие повестки

Дата публикации 15 марта 2026 06:30
Доказательства того, что ТЦК не присылал повестку почтой
Розыск ТЦК, объявленный без предварительной отправки повесток, можно отменить. Фото: wem.ua, "Четверта влада". Коллаж: Новини.LIVE

Гражданина в розыск объявляют только после того, как он откажется получать повестки. Юристы объяснили, как доказать, что ТЦК не присылал военнообязанному гражданину повестку, из-за неполучения которой и объявил его в розыск.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Повестка — один из ключевых элементов процесса воинского учета в мирное время. Кроме того, повестка является необходимым инструментом для проведения всеобщей мобилизации в особый период.

Существуют несколько повесток, в частности, на уточнение военно-учетных данных или на прохождение военно-врачебной комиссии. Также есть так называемая боевая повестка, то есть мобилизационное распоряжение.

К юристам обратился гражданин, которого территориальный центр комплектования объявил в розыск за игнорирование повестки. Вместе с тем, добавил мужчина, никаких повесток он не получал.

Гражданин поинтересовался, как можно доказать отсутствие факта отправки ему повестки "Укрпочтой". Мнения юристов по этому вопросу разделились.

Как обжаловать розыск, если повесток не было

Адвокат Андрей Карпенко скептически отнесся к такому шагу. "Доказать это без судебного дела практически невозможно", — подчеркнул он.

Другой адвокат, Юрий Айвазян, комментируя ситуацию, объяснил, что сделать это можно — и рассказал, как это происходит, с помощью каких доказательств. "Надлежащими доказательствами отправки повестки и ее возвращения в ТЦК являются: форма 119 — заказное уведомление о вручении, форма 107 — описание вложенного, форма 20 — сообщение о возвращении письма "Укрпоштою" в ТЦК. Поэтому, чтобы доказать, что повестки не было, необходимо истребовать эти подтверждающие документы в ТЦК и разбираться со всем уже по факту", — отметил Айвазян.

Адвокат Вячеслав Кирда пояснил, что стоит обратиться напрямую к почтовому оператору. "Закажите в АО "Укрпочта" информацию о том, вообще направлялись ли на ваше имя повестки на определенный период. Если информация подтвердится — подавайте в ТЦК и СП мотивированное заявление о снятии розыска как безосновательного", — резюмировал Кирда.

Напомним, мы ранее писали о том, определяет ли закон ответственность забронированных граждан за игнорирование повестки от ТЦК.

Игнорирование повестки может иметь юридические последствия. В случае неявки в ТЦК без уважительной причины после получения вызова человеку может грозить штраф или даже объявление в розыск.

Добавим, мы сообщали о том, законна ли повестка в почтовом ящике.

Повестка от территориального центра комплектования должна быть вручена лично военнообязанному гражданину под подпись. Просто брошенная в почтовый ящик повестка является незаконно врученной.

повестки ТЦК и СП военнообязанные розыск боевая повестка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
