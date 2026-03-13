Відео
Головна ТЦК ТЦК можуть заборонити силою забирати громадян — законопроєкт

Дата публікації: 13 березня 2026 10:23
Законопроєкт про врегулювання діяльності ТЦК — як вручатимуть повістки
Вручення повістки від ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15076 щодо врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян та направлення (вручення) повісток про виклик. Він має намір заборонити Територіальним центрам коплектування забирати людей силою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Законопроєкт ТЦК
Законопроєкт про ТЦК на сайті Ради. Фото: скриншот

Як військовозобов’язані отримуватимуть повістки

Автором документа є нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко.

"Виклик громадян до ТЦК та СП здійснюється шляхом безпосереднього вручення повісток або направлення їх засобами поштового зв’язку", — йдеться в документі.

Згідно з законопроєктом, працівники ТЦК та поліцейські не мают права застосовувати фізичну силу та спецзасоби до громадян.

Якщо під час перевірки військово-облікових документів виявиться, що людина порушила правила військового обліку, то представники ТЦК мають роз’яснити їй мету мобілізації, а також вручити повістку про виклик до територіального центру комплектування. 

За відмову від отримання повістки пропонують карати адміністративною відповідальністю. Якщо людина не виконає і цю вимогу, тоді представник ТЦК може звернутися до поліції, щоб та застосувала відповідні заходи за місцем знаходження військовозобов’язаного.

"Бусифікація" в Україні

Все частіше в соцмережах з’являються відео "бусифікації" громадян. Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко пояснив, що ТЦК "бусифікують" в основному порушників військового обліку, щоб таким чином їх мобілізувати його до лав ЗСУ.

Також нещодавно скандал навколо ТЦК виник у Львові. Там представник територіального центру комплектування побив 56-річного чоловіка під час перевірки документів.

Верховна Рада Слуга народу мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
