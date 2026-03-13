Законопроєкт про врегулювання діяльності ТЦК — як вручатимуть повістки

ТЦК можуть заборонити силою забирати громадян — законопроєкт
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15076 щодо врегулювання порядку перевірки військово-облікових документів громадян та направлення (вручення) повісток про виклик. Він має намір заборонити Територіальним центрам коплектування забирати людей силою.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.
Як військовозобов’язані отримуватимуть повістки
Автором документа є нардеп від "Слуги народу" Сергій Гривко.
"Виклик громадян до ТЦК та СП здійснюється шляхом безпосереднього вручення повісток або направлення їх засобами поштового зв’язку", — йдеться в документі.
Згідно з законопроєктом, працівники ТЦК та поліцейські не мают права застосовувати фізичну силу та спецзасоби до громадян.
Якщо під час перевірки військово-облікових документів виявиться, що людина порушила правила військового обліку, то представники ТЦК мають роз’яснити їй мету мобілізації, а також вручити повістку про виклик до територіального центру комплектування.
За відмову від отримання повістки пропонують карати адміністративною відповідальністю. Якщо людина не виконає і цю вимогу, тоді представник ТЦК може звернутися до поліції, щоб та застосувала відповідні заходи за місцем знаходження військовозобов’язаного.
"Бусифікація" в Україні
Все частіше в соцмережах з’являються відео "бусифікації" громадян. Народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко пояснив, що ТЦК "бусифікують" в основному порушників військового обліку, щоб таким чином їх мобілізувати його до лав ЗСУ.
Також нещодавно скандал навколо ТЦК виник у Львові. Там представник територіального центру комплектування побив 56-річного чоловіка під час перевірки документів.
