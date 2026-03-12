Відео
Головна ТЦК На Житомирщині чоловік сяде до в'язниці за ухилення від мобілізації

На Житомирщині чоловік сяде до в'язниці за ухилення від мобілізації

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 10:38
На Житомирщині чоловіку призначили 3 роки за неявку за повісткою
Суд. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE

На Житомирщині чоловіка засудили до трьох років ув'язнення у справі про ухилення від мобілізації. Суд вирішив, що він, бувши придатним до служби, не з'явився за повісткою без поважної причини.

Про це пише Новини.LIVE наводячи дані з судового вироку з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Чоловік відмовився від повістки та не явився до ТЦК

В матеріалах справи йдеться, що чоловік пройшов військово-лікарську комісію, а за довідкою ВЛК від 13 березня 2025 року його визнали придатним до військової служби.

За версією слідства, обвинувачений мав прибути до Коростеня 27 червня 2025 року на 06:00, але цього не зробив. 

У суді чоловік провину визнав лише частково. Він підтвердив, що проходив ВЛК, але заперечив, що отримував бойову повістку. Також він сказав, що медогляд проходив не в березні, а наприкінці літа. Водночас обвинувачений не заперечував, що довідка ВЛК, яку досліджував суд, належить саме йому, а підпис у ній —це його власний.

За словами чоловіка, влітку його дорогою до вокзалу зупинили працівники ТЦК, перевірили документи і запросили поїхати з ними. Там йому, за його версією, дали повістку та направили на ВЛК.

Після комісії він віддав висновок у ТЦК і поїхав додому. Також він розповів, що на початку осені його знову забрали працівники ТЦК біля будинку, ще раз вручали повістку та знімали це на відео. Тоді, за його словами, він написав відмову від військової служби.

У справі також допитали свідків із боку ТЦК. Один із них, оператор рекрутингу, заявив, що 26 червня 2025 року чоловіка доставили працівники поліції, бо той перебував у розшуку через неявку за повісткою. За словами свідка, обвинувачений відмовився отримати бойову повістку і сказав, що не хоче проходити військову службу.

Ще один свідок, який представився начальником мобілізаційного відділу, повідомив, що чоловіка неодноразово доставляли до ТЦК як людину, яка перебувала в розшуку через неявку. Він стверджував, що обвинувачений спочатку відмовився від проходження ВЛК, потім не з'явився після вручення повістки, а пізніше, після доставки поліцією, все ж пройшов комісію і був визнаний придатним.

Після вивчення доказів суд вирішив, що пояснення обвинуваченого не спростовують матеріали справи. У підсумку його визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України і призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. 

На Волині також засудили чоловіка, який писав у спільноті в месенджері про дислокацію працівників ТЦК та де видають повістки.

У Києві чоловік виграв суд проти ТЦК за необґрунтований штраф, який йому виписали.

суд Житомирська область мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
