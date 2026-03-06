Чоловік не отримував повістку — суд скасував штраф ТЦК

ТЦК. Фото: ілюстративний колаж

У Києві суд скасував штраф від ТЦК на 8500 грн, який виписали чоловікові за нібито неявку за повісткою. Суд дійшов висновку, що доказів того, що він справді отримував виклик, немає.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на судову справу, яка з'явилась на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

У Голосіївському районному суді Києва розглянули справу військовозобов’язаного, який оскаржив штраф від ТЦК. Йшлося про 8500 грн, які йому призначили за те, що він нібито не з’явився за повісткою.

Постанову про штраф винесли 10 вересня 2025 року. Сам чоловік заявив, що повістку не отримував, нічого не підписував і від отримання не відмовлявся. Також він звернув увагу, що штраф виписали через багато місяців після того, як у ТЦК виявили це порушення.

Представники ТЦК до суду свої пояснення не подали. Також вони не надали належним чином оформлену копію постанови, яку суд витребував під час розгляду.

Суд перевірив матеріали і дійшов висновку, що для такого штрафу потрібно мати підтвердження, що людину справді повідомили про виклик. У цій справі таких доказів не було. Не знайшлося підтвердження, що повістку вручили особисто, повідомили телефоном або хоча б залишили повідомлення про рекомендований лист.

Окремо суд зазначив, що якщо людина не знала, що повинна з'явитися, це не можна вважати свідомим ігноруванням обов'язку.

У результаті суд скасував штраф і закрив справу. Крім того, з ТЦК постановили повернути чоловікові 605 грн 60 коп. судового збору.

