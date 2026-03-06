В Киеве суд закрыл дело о штрафе ТЦК на 8500 грн

ТЦК. Фото: иллюстративный коллаж

В Киеве штраф от ТЦК, который мужчина получил за неявку, суд признал необоснованным. В деле не было найдено подтверждения, что повестка ему была вручена надлежащим образом, поэтому постановление отменили.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на судебное дело, которое появилось на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

В Голосеевском районном суде Киева рассмотрели дело военнообязанного, который обжаловал штраф от ТЦК. Речь шла о 8500 грн, которые ему назначили за то, что он якобы не явился по повестке.

Постановление о штрафе вынесли 10 сентября 2025 года. Сам мужчина заявил, что повестку не получал, ничего не подписывал и от получения не отказывался. Также он обратил внимание, что штраф выписали через много месяцев после того, как в ТЦК обнаружили это нарушение.

Представители ТЦК в суд свои объяснения не подали. Также они не предоставили надлежащим образом оформленную копию постановления, которую суд истребовал при рассмотрении.

Суд проверил материалы и пришел к выводу, что для такого штрафа нужно иметь подтверждение, что человека действительно уведомили о вызове. В этом деле таких доказательств не было. Не нашлось подтверждения, что повестку вручили лично, сообщили по телефону или хотя бы оставили сообщение о заказном письме.

Отдельно суд отметил, что если человек не знал, что должен явиться, это нельзя считать сознательным игнорированием обязанности.

В результате суд отменил штраф и закрыл дело. Кроме того, с ТЦК постановили вернуть мужчине 605 грн 60 коп. судебного сбора.

