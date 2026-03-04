У Чернігові засудили чоловіка за втечу зі служби і погрози ТЦК

Працывники ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

У Чернігові чоловіка засудили, бо він покинув військову частину, а згодом подзвонив на "102" із заявою про наміри жбурнути три гранати для ТЦК. У суді він визнав провину, розкаявся й наполягав, що зброї не мав і нікому не збирався шкодити.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Чоловіка засудили за втечу та погрози

З матеріалів справи випливає, що у квітні 2025 року чоловіка зарахували до військової частини. Проте, як встановив суд, менш ніж через два місяці він залишив службу.

Наступний кримінальний епізод стався в серпні. Чоловік зателефонував на "102" і повідомив, що нібито кине три гранати в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці затримали його того ж дня, після чого підозрюваного взяли під варту.

У суді обвинувачений визнав провину, говорив про каяття і заявив, що має намір повернутися на військову службу. Він запевняв, що не планував нікого вбивати і не хотів завдати шкоди. У суді він пояснив, що хотів просто повернутися до дружини та сина, а заняття й те, чому навчали у військовій частині, були йому занадто нудними через що він пішов додому.

Окремо він розповів про дзвінок до поліції. За його словами, він зробив це через образу на ТЦК. Також чоловік стверджував, що вдень біля магазину помітив рекламну вивіску про активний набір у підрозділ "Альфа", після чого й подзвонив на "102", а потім відправився до бібліотеки, щоб почитати. У суді він наголошував, що гранати ніколи не мав.

Суд натомість пояснив, чому не вважає можливим умовний строк. У вироку послалися на позицію Верховного суду, згідно з якою м'якше покарання може не запобігати новим злочинам і створювати враження безкарності за відмову виконувати накази командирів та за відмову від захисту Батьківщини. У рішенні також зазначено, що під час війни це здатне впливати на обороноздатність і захист держави, тому чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Також судять й тих, хто заважає мобілізації онлайн. Так у Полтавській області покарали жінку, яка поширювала в месенджері адреси, де працюють ТЦК.

А в Черкаській області судитимуть двох чоловіків та жінку, які напали на працівників ТЦК.