В Чернигове наказали мужчину за побег и угрозы подорвать ТЦК

Дата публикации 4 марта 2026 10:41
В Чернигове осудили мужчину за СЗЧ и ложное сообщение о взрыве
Работники ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Деснянский районный суд Чернигова приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы за события 2025 года. Мужчина самовольно покинул службу, а затем позвонил в полицию с ложным заявлением о намерении бросить гранаты в ТЦК.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор из Единого государственного реестра судебных решений.

Мужчину осудили за побег и угрозы

Из материалов дела следует, что в апреле 2025 года мужчину зачислили в воинскую часть. Однако, как установил суд, менее чем через два месяца он оставил службу.

Следующий криминальный эпизод произошел в августе. Мужчина позвонил на "102" и сообщил, что якобы бросит три гранаты в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Правоохранители задержали его в тот же день, после чего подозреваемого взяли под стражу.

В суде обвиняемый признал вину, говорил о раскаянии и заявил, что намерен вернуться на военную службу. Он уверял, что не планировал никого убивать и не хотел нанести вред. В суде он объяснил, что хотел просто вернуться к жене и сыну, а занятия и то, чему учили в воинской части, были ему слишком скучными из-за чего он ушел домой.

Отдельно он рассказал о звонке в полицию. По его словам, он сделал это из-за обиды на ТЦК. Также мужчина утверждал, что днем возле магазина заметил рекламную вывеску об активном наборе в подразделение "Альфа", после чего и позвонил на "102", а затем отправился в библиотеку, чтобы почитать. В суде он отмечал, что гранаты никогда не имел.

Суд взамен объяснил, почему не считает возможным условный срок. В приговоре сослались на позицию Верховного суда, согласно которой более мягкое наказание может не предотвращать новые преступления и создавать впечатление безнаказанности за отказ выполнять приказы командиров и за отказ от защиты Родины. В решении также указано, что во время войны это способно влиять на обороноспособность и защиту государства.

Также судят и тех, кто мешает мобилизации онлайн. Так в Полтавской области наказали женщину, которая распространяла в мессенджере адреса, где работают ТЦК.

А в Черкасской области будут судить двух мужчин и женщину, которые напали на работников ТЦК.

суд Чернигов побег ТЦК и СП судебные решения угрозы
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
