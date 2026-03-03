У Нетішині чоловіка судили за поширення даних про ТЦК у Viber

Фото: скриншот з відео "Незалежні медіа Прикарпаття", Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Нетішині Хмельницької області чоловік поширював інформацію про співробітників територіального центру комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання, але увʼязнення фігурант уникнув.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Відомо, що чоловік приєднався до публічної спільноти у Viber, де відстежував та поширював інформацію про представників ТЦК, які проводили заходи з оповіщення військовозобовʼязаних. До повідомлень він додавав фото. Відомо, що у спільноті було понад тисячу учасників.

За даними слідства, унаслідок таких дій окремі особи отримували можливість уникнути призову, що фактично ускладнювало належне укомплектування Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Фігуранту інкримінували перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Що вирішив суд

Між підозрюваним та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Крім того, він перерахував 5 тисяч гривень на потреби ЗСУ, а суд врахував це обставиною, яка помʼякшує покарання.

Нетішинський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив чоловіку покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Крім того, суд конфіскував мобільний телефон, з якого здійснювалося поширення інформації.

Судові справи, повʼязані з ТЦК

