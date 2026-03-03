Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чоловік публікував локації ТЦК та уникнув вʼязниці — рішення суду

Чоловік публікував локації ТЦК та уникнув вʼязниці — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 10:02
У Нетішині чоловіка судили за поширення даних про ТЦК у Viber
Фото: скриншот з відео "Незалежні медіа Прикарпаття", Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Нетішині Хмельницької області чоловік поширював інформацію про співробітників територіального центру комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання, але увʼязнення фігурант уникнув.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на вирок суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Відомо, що чоловік приєднався до публічної спільноти у Viber, де відстежував та поширював інформацію про представників ТЦК, які проводили заходи з оповіщення військовозобовʼязаних. До повідомлень він додавав фото. Відомо, що у спільноті було понад тисячу учасників. 

За даними слідства, унаслідок таких дій окремі особи отримували можливість уникнути призову, що фактично ускладнювало належне укомплектування Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Фігуранту інкримінували перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Що вирішив суд

Між підозрюваним та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Під час судового засідання чоловік повністю визнав свою провину, розкаявся та сприяв розкриттю злочину. Крім того, він перерахував 5 тисяч гривень на потреби ЗСУ, а суд врахував це обставиною, яка помʼякшує покарання.

Нетішинський міський суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив чоловіку покарання у вигляді пʼяти років позбавлення волі. Водночас його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном один рік.

Крім того, суд конфіскував мобільний телефон, з якого здійснювалося поширення інформації.

Судові справи, повʼязані з ТЦК

У Черкаській області ТЦК відмовив багатодітному батьку у наданні відстрочки. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

А у Полтавській області представниця ТЦК незаконно зняла чоловіка з "розшуку". У підозрюваної конфіскували телефон.

Раніше на Полтавщині судили представника ТЦК, який допустив відсутність записів із бодікамер. Суд вирішив його оштрафувати.

суд Хмельницька область мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації