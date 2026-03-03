Суд в Хмельницкой области наказал мужчину за слив информации о представителях ТЦК

Фото: скриншот из видео "Независимые медиа Прикарпатья", Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Хмельницкой области мужчина распространял в соцсети информацию о представителях территориального центра комплектования. В результате этого состоялось судебное заседание.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на приговор суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Известно, что мужчина присоединился к публичному сообществу в Viber, где отслеживал и распространял информацию о представителях ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению военнообязанных. К сообщениям он добавлял фото. Известно, что в сообществе было более тысячи участников.

По данным следствия, в результате таких действий отдельные лица получали возможность избежать призыва, что фактически затрудняло надлежащее укомплектование Вооруженных сил Украины в условиях военного положения.

Фигуранту инкриминировали препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Что решил суд

Между подозреваемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности. Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и способствовал раскрытию преступления. Кроме того, он перечислил 5 тысяч гривен на нужды ВСУ, а суд учел это обстоятельством, которое смягчает наказание.

Нетешинский городской суд утвердил соглашение о признании виновности и назначил мужчине наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком один год.

Кроме того, суд конфисковал мобильный телефон, с которого осуществлялось распространение информации.

