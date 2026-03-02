ТЦК отказал в предоставлении отсрочки отцу троих детей, который подал заявление через ЦНАП — что решил суд

Работники ТЦК не предоставили отсрочку отцу троих детей, который подал заявление через ЦПАУ. Фото: УНІАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В Черкасской области многодетный отец подал заву на повторное получение отсрочки через ЦНАП. Комиссия ТЦК не удовлетворила ее и отказала в предоставлении отсрочки. Суд рассмотрел дела и вынес решение.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на приговор суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Военнообязанный — отец троих детей. Ранее он уже получал отсрочку на основании пункта 3 части первой статьи 23. В 2025 году мужчина снова подал заявление через ЦНАП о предоставлении отсрочки на новый период.

Истец подал документы, предусмотренные приложением 5 к Порядку №560:

свидетельство о браке;

свидетельства о рождении детей;

решение суда о расторжении предыдущего брака;

договор между родителями об определении места жительства ребенка и участие в его воспитании;

документы, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате алиментов;

справка о статусе многодетной семьи.

В то же время комиссия ТЦК отказала в предоставлении отсрочки. Причиной назвали отсутствие документов, которые могли бы подтвердить выполнение договора в отношении ребенка от первого брака. По мнению ответчика, представленных документов было недостаточно.

Решение суда

Суд отметил, что перечень документов, необходимых для предоставления отсрочки, не предусматривает подтверждение выполнения договора между родителями. Отцовство истца в отношении трех детей установлено.

В решении суда указано, что комиссия ТЦК фактически вышла за пределы определенных нормативным актом требований к заявителю. Решение об отказе в предоставлении отсрочки признали противоправным и отменили.

В то же время комиссию ТЦК обязали повторно рассмотреть заявление, предоставленное военнообязанным, с учетом выводов суда.

