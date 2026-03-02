Батько трьох дітей подав заяву на відстрочку через ЦНАП та отримав відмову від ТЦК — рішення суду

Працівники ТЦК не надали відстрочку батькові трьох дітей, який подав заяву через ЦНАП. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Багатодітний батько на Черкащині подав заяву для отримання відстрочки через ЦНАП, однак Територіальний центр комплектування відмовив йому. Справу розглянув суд.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на вирок суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Військовозобов'язаний — батько трьох дітей. Раніше він вже отримував відстрочку на підставі пункту 3 частини першої статті 23. У 2025 році чоловік знову подав заяву через ЦНАП про надання відстрочки на новий період.

Позивач подав документи, передбачені додатком 5 до Порядку №560:

свідоцтво про шлюб;

свідоцтва про народження дітей;

рішення суду про розірвання попереднього шлюбу;

договір між батьками про визначення місця проживання дитини та участь у її вихованні;

документи, які підтверджують відсутність заборгованості зі сплати аліментів;

довідка про статус багатодітної сім’ї.

Водночас комісія ТЦК відмовила у наданні відстрочки. Причиною назвали відсутність документів, які могли б підтвердити виконання договору щодо дитини від першого шлюбу. На думку відповідача, поданих документів було недостатньо.

Рішення суду

Суд зазначив, що перелік документів, потрібних для надання відстрочки, не передбачає підтвердження виконання договору між батьками. Батьківство позивача щодо трьох дітей установлене.

У рішенні суду зазначено, що комісія ТЦК фактично вийшла за межі визначених нормативним актом вимог до заявника. Рішення про відмову у наданні відстрочки визнали протиправним та скасували.

Водночас комісію ТЦК зобов'язали повторно розглянути заяву, надану військовозобов'язаним, з урахуванням висновків суду.

Інші судові рішення

Суд розглянув справу військовозобов'язаного, який отримав "бойову" повістку, але не прийшов у ТЦК. Йому призначили покарання.

Крім того, у Чернігівській області курсант втік зі служби. Суд притягнув порушника до кримінальної відповідальності.