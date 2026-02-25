Відстрочка для догляду - чи можна отримати відстрочку, доглядаючи за чужою людиною

Оформлення відстрочки в ТЦК чи через суд. Фото: "Економічні новини", ДДУВС. Колаж: Новини.LIVE

Однією із найпопулярніших причин для оформлення відстрочки від мобілізації є догляд за близьким родичем. У випадку з чужою особою ситуація, за словами юристів, серйозно ускладнюється.

Коли відстрочка для догляду неможлива

Відстрочка від мобілізації надається за наявності документально зафіксованих підстав, вказаних у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однією із таких підстав є догляд за близьким родичем, який потребує такої послуги.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку від мобілізації для догляду за чужою людиною, яка не є йому родичем.

"На жаль, Ви не зможете отримати відстрочку по догляду за сторонньою людиною, оскільки таке право не надається статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — визнав, коментуючи цю ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

"Ви не маєте права оформити відстрочку по догляду за особою, яка не є Вашим родичем", — підтвердив слова колеги адвокат В’ячеслав Кирда.

Як отримати відстрочку у такій ситуації

Кирда пояснив, який варіант отримання відстрочки в цій ситуації може спрацювати.

"Єдиним варіантом є оформлення опікунства, але у такому випадку особа повинна страждати на стійкий психічний розлад", — наголосив адвокат.

Юрист Владислав Дерій пояснив, як оформлюється відстрочка опікуна у випадку з чужою особою.

По-перше, людина повинна мати глибокі психічні чи когнітивні порушення (зокрема, тяжку стадію деменції), через які вона взагалі не здатна усвідомлювати свої дії чи керувати ними.

"Суд на підставі судово-психіатричної експертизи виносить рішення про визнання її повністю недієздатною та офіційно призначає вас її опікуном (а не просто особою, що здійснює догляд)", — наголосив Дерій.

