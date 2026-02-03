Відео
Головна ТЦК Чи скасує ТЦК відстрочку для догляду особи, яка служить в ЗСУ

Чи скасує ТЦК відстрочку для догляду особи, яка служить в ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 06:30
Відстрочка для догляду - скасування відстрочки, якщо особа, яку доглядали, підписала контракт із ЗСУ
Громадяни в ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

На відстрочку, оформлену для догляду за близьким родичем, не впливає працевлаштування цього родича. Одним із варіантів такого працевлаштування, який не впливає на відстрочку, є військова служба у Збройних силах України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Скасують відстрочку чи ні

Військовозобов’язані громадяни, які доглядають за близькими родичами, мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який має підтверджену інвалідність другої групи, на підставі чого його син оформив відстрочку для догляду за ним.

Чоловік поцікавився, що буде з синовою відстрочкою, якщо він, батько, підпише контракт зі Збройними силами України — чи не втратить син відстрочку через таку ситуацію.

"Не повинен втратити, оскільки законом не визначено, що один із батьків з інвалідністю не має права працювати або проходити службу", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чому військова служба особи, над якою здійснюється догляд, не має значення

Юрист пояснив, чому відстрочка у такій ситуації буде скасована.

"Факт проходження Вами служби в ЗСУ не може свідчити про відсутність потреби у догляді", — зазначив Айвазян.

Авдокат підкреслив, що саме на цій підставі й оформлюється відстрочка за пунктом 13-м частини першої статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли територіальний центр комплектування може скасувати відстрочку аспіранта.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна скасувати відстрочку самостійно, через ТЦК чи ЦНАП.

ЗСУ мобілізація відстрочка догляд військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
