Україна
Головна Військова економіка Перший контракт із ЗСУ — вимоги до військового

Перший контракт із ЗСУ — вимоги до військового

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 03:25
Контрактна служба в Збройних силах - вимоги до контрактника
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

До військовослужбовців, які підписують перший контракт зі Збройними силами України, законодавство вимагає застосувати одну дуже важливу вимогу. Недотримання цієї вимоги переводить контрактників у категорію мобілізованих.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Читайте також:

Основні вимоги до контрактників

Військовослужбовці, які захочуть підписати контракт зі Збройними силами України, повинні відповідати цілій низці вимог, вказаних у законодавстві.

Головні вимоги — це вік від 18 до 60 років, перебування на військовому обліку та придатність до військової служби.

Втім, цими параметрами вимоги до потенційних контрактників не обмежуються.

Вимога для тих, хто підписує перший контракт

Так, крім медичного обстеження, яке має на меті визначити придатність громадянина до військової служби, потенційному контрактнику потрібно пройти професійно-психологічний відбір.

Ці вимоги стосуються усіх контрактників, але для тих, хто підписує перший контракт на військову службу, є ще одна особлива вимога — це випробування чи випробувальний термін.

"Випробувальний термін від 1 до 6 місяців. Якщо його пройти, то служба за контрактом продовжується. Якщо ні, то переведуть в розряд мобілізованих", — йдеться в матеріалі "АрміяInform".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військовослужбовці, які підписали перший контракт із ЗСУ, можуть отримати грошову допомогу від держави.

Додамо, ми повідомляли про те, хто не отримає гроші за перший контракт із ЗСУ.

ЗСУ мобілізація контракт військовослужбовці випробовування
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
