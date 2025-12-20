Відео
Україна
Виплата за перший контракт — хто не отримає гроші

Виплата за перший контракт — хто не отримає гроші

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 05:47
Виплати контрактникам - хто не отримає виплату за перший контракт
Українські військові. Фото: 102 ОБр ТрО

Якщо військовослужбовець підписує свій перший контракт зі Збройними силами України, він має право на спеціальну грошову допомогу. Та є категорії контрактників, яким ця виплата не належить.

Про це йдеться у матеріалі на порталі "АрміяInform".

Читайте також:

Коли звільнився і повернувся в ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України, які підписали контракт на військову службу, мають право на окрему виплату саме за цей підпис.

Це стосується лише тих військових, які підписали перший контракт із ЗСУ.

Але навіть серед них далеко не усі військові отримають ці гроші.

Так, якщо контрактник був звільнений з тієї чи іншої причини із ЗСУ, то підписаний новий контракт уже не вважається першим.

Інші причини для відмови у виплаті

Не надається виплата за перший контракт і іншим військовослужбовцям.

Існує ще кілька причин. Це, зокрема, випадки, які стосуються:

  • осіб рядового складу, які під час служби за контрактом уклали інший — на посаду сержантського та старшинського складу;
  • осіб сержантського та старшинського складу, яких під час дії контракту прийнято на службу за контрактом осіб офіцерського складу;
  • осіб офіцерського складу, які під час проходження кадрової служби підпишуть контракт.

Крім того, виплата не здійснюється у випадку продовження військової служби за новим контрактом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на який термін підписується перший контракт після офіцерських курсів.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки платять сержанту та рядовому за перший контракт в ЗСУ.

ЗСУ контракт військовослужбовці офіцери грошова допомога
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
