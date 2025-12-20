Видео
Україна
Популярные запросы

Выплата за первый контракт — кто не получит деньги

Выплата за первый контракт — кто не получит деньги

Дата публикации 20 декабря 2025 05:47
Выплаты контрактникам - кто не получит выплату за первый контракт
Украинские военные. Фото: 102 ОБр ТрО

Если военнослужащий подписывает свой первый контракт с Вооруженными силами Украины, он имеет право на специальную денежную помощь. Но есть категории контрактников, которым эта выплата не положена.

Об этом говорится в материале на портале "АрміяInform".

Когда уволился и вернулся в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые подписали контракт на военную службу, имеют право на отдельную выплату именно за эту подпись.

Это касается только тех военных, которые подписали первый контракт с ВСУ.

Но даже среди них далеко не все военные получат эти деньги.

Так, если контрактник был уволен по той или иной причине из ВСУ, то подписанный новый контракт уже не считается первым.

Другие причины для отказа в выплате

Не предоставляется выплата за первый контракт и другим военнослужащим.

Существует еще несколько причин. Это, в частности, случаи, которые касаются:

  • лиц рядового состава, которые во время службы по контракту заключили другой — на должность сержантского и старшинского состава;
  • лиц сержантского и старшинского состава, которые во время действия контракта приняты на службу по контракту лиц офицерского состава;
  • лиц офицерского состава, которые во время прохождения кадровой службы подпишут контракт.

Кроме того, выплата не осуществляется в случае продолжения военной службы по новому контракту.

Напомним, мы ранее писали о том, на какой срок подписывается первый контракт после офицерских курсов.

Добавим, мы сообщали о том, сколько платят сержанту и рядовому за первый контракт в В СУ.

ВСУ контракт военнослужащие офицеры денежная помощь
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
