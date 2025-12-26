Перші виплати в ЗСУ - коли виплачують

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 104 ОБр ТрО "Горинь"

Військовослужбовці контрактної служби, які підписали перший контракт із ЗСУ і хочуть отримати відповідну виплату, мають надати рапорт на ім’я свого командира. Лише після його наказу і вступу військового на посаду відкривається можливість отримання грошової допомоги від держави.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Виплата для контрактників

Військовослужбовці, які підписують контракт на військову службу у Збройних силах України, мають право на одноразову грошову допомогу.

Ця виплата належить тільки тим військовим, які підписують перший контракт із ЗСУ.

Для того, аби отримати цю грошову допомогу, військовослужбовець-контрактник мусить написати рапорт на ім’я командира військової частини.

Коли виплачуються гроші за перший контракт

Після цього командир повинен підписати відповідний наказ на грошову допомогу.

Сама ж виплата здійснюється після набрання чинності першого контракту.

Коли такий військовий буде призначений на посаду і приступить до виконання обов’язків за своєю посадою – він і отримає право на ці державні кошти.

