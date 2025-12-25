Виплата контрактникам ЗСУ - коли можна отримати допомогу

Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE

Одноразова грошова допомога тим військовослужбовцям, які підписали перший контракт на службу у Збройних силах України, залежить від тривалості цього контракту. Для різних категорій військових — рядових, сержантів та офіцерів — ці терміни є різними.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Гроші за перший контракт — термін для рядових

Військовослужбовці, які підписують перший контракт на військову службу у Збройних силах України, мають право на отримання грошової допомоги від держави.

Виплата цієї допомоги залежить від того, на який термін громадянин підписав контракт.

Так, для тих військових, які займають посади рядового складу, гроші за перший контракт виплачуються за умови підписання контракту на три роки.

Який контракт мають підписати сержанти і офіцери

Такий же термін першого контракту (3 роки) має бути і у військових, яких призначали на посади сержантського та старшинського складу.

Офіцерам, які підписують перший контракт на службу у Збройних силах України, достатньо однорічного контракту.

А от найдовший контракт — на п’ять років — потрібно підписати тим військовим, які вступили на військову службу після закінчення вищих військових навчальних закладів чи військових навчальних підрозділів (військової кафедри) традиційних закладів вищої освіти.

