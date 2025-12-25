Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Перший контракт із ЗСУ — коли надається грошова допомога

Перший контракт із ЗСУ — коли надається грошова допомога

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 05:47
Виплата контрактникам ЗСУ - коли можна отримати допомогу
Гроші для військовослужбовців. Фото: Новини.LIVE

Одноразова грошова допомога тим військовослужбовцям, які підписали перший контракт на службу у Збройних силах України, залежить від тривалості цього контракту. Для різних категорій військових — рядових, сержантів та офіцерів — ці терміни є різними.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

Реклама
Читайте також:

Гроші за перший контракт — термін для рядових

Військовослужбовці, які підписують перший контракт на військову службу у Збройних силах України, мають право на отримання грошової допомоги від держави.

Виплата цієї допомоги залежить від того, на який термін громадянин підписав контракт.

Так, для тих військових, які займають посади рядового складу, гроші за перший контракт виплачуються за умови підписання контракту на три роки.

Який контракт мають підписати сержанти і офіцери

Такий же термін першого контракту (3 роки) має бути і у військових, яких призначали на посади сержантського та старшинського складу.

Офіцерам, які підписують перший контракт на службу у Збройних силах України, достатньо однорічного контракту.

А от найдовший контракт — на п’ять років — потрібно підписати тим військовим, які вступили на військову службу після закінчення вищих військових навчальних закладів чи військових навчальних підрозділів (військової кафедри) традиційних закладів вищої освіти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із військовослужбовців ЗСУ не зможе отримати виплату за перший контракт.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є суми виплат для тих, хто підписує перший контракт на військову службу в ЗСУ.

ЗСУ контракт військовослужбовці сержанти офіцери
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації