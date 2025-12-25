Выплата контрактникам ВСУ - когда можно получить помощь

Деньги для военнослужащих. Фото: Новини.LIVE

Единовременное денежное пособие тем военнослужащим, которые подписали первый контракт на службу в Вооруженных силах Украины, зависит от продолжительности этого контракта. Для разных категорий военных — рядовых, сержантов и офицеров — эти сроки разные.

Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Реклама

Читайте также:

Деньги за первый контракт — срок для рядовых

Военнослужащие, которые подписывают первый контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на получение денежной помощи от государства.

Выплата этой помощи зависит от того, на какой срок гражданин подписал контракт.

Так, для тех военных, которые занимают должности рядового состава, деньги за первый контракт выплачиваются при условии подписания контракта на три года.

Какой контракт должны подписать сержанты и офицеры

Такой же срок первого контракта (3 года) должен быть и у военных, которых назначали на должности сержантского и старшинского состава.

Офицерам, которые подписывают первый контракт на службу в Вооруженных силах Украины, достаточно однолетнего контракта.

А вот самый длинный контракт — на пять лет — нужно подписать тем военным, которые поступили на военную службу после окончания высших военных учебных заведений или военных учебных подразделений (военной кафедры) традиционных высших учебных заведений.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих ВСУ не сможет получить выплату за первый контракт.

Добавим, мы сообщали о том, каковы суммы выплат для тех, кто подписывает первый контракт на военную службу в ВСУ.