Первые выплаты в ВСУ - когда выплачивают

Военнослужащие ВСУ. Фото: 104 ОБр ТрО "Горинь"

Военнослужащие контрактной службы, которые подписали первый контракт с ВСУ и хотят получить соответствующую выплату, должны предоставить рапорт на имя своего командира. Только после его приказа и вступления военного в должность открывается возможность получения денежной помощи от государства.

Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Реклама

Читайте также:

Выплата для контрактников

Военнослужащие, которые подписывают контракт на военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на единовременное денежное пособие.

Эта выплата принадлежит только тем военным, которые подписывают первый контракт с ВСУ.

Для того, чтобы получить эту денежную помощь, военнослужащий-контрактник должен написать рапорт на имя командира воинской части.

Когда выплачиваются деньги за первый контракт

После этого командир должен подписать соответствующий приказ на денежную помощь.

Сама же выплата осуществляется после вступления в силу первого контракта.

Когда такой военный будет назначен на должность и приступит к выполнению обязанностей по своей должности — он и получит право на эти государственные средства.

Напомним, мы ранее писали о том, каким является минимальный срок контракта для мобилизованного гражданина.

Добавим, мы сообщали о том, кто не получит деньги за первый контракт с ВСУ.