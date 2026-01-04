Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Нові умови контракту — чого чекати військовим в 2026 році

Нові умови контракту — чого чекати військовим в 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 05:45
Контракт із ЗСУ 2026 - нові зміни
Українські військовослужбовці. Фото: Getty Images

Військовослужбовці, які уже перебувають на контракті, можуть отримати в 2026 році право на підписання нового контракту із ЗСУ, на кращих умовах. Ця норма стане однією із новинок, запроваджених під час реформи військової служби.

Про це написав юрист із військового права Артем Козаков.

Реклама
Читайте також:

Реформа військової служби

В Україні в 2026 році планують провести масштабну реформу військової служби.

Це стосуватиметься, зокрема, і контрактної служби у ЗСУ.

Так, мають бути запроваджені нові умови контрактів, які військовослужбовці підписуватимуть зі Збройними силами України.

Нові контракти

Уже зараз відомо, що нові контракти, із покращеними умовами, зможуть підписати ті громадяни, які перебувають в запасі та резервісти.

Також це право буде надане мобілізованим військовослужбовцям.

Більш того, у планах реформ є дозволити пере підписувати контракт на нових, покращених умовах, навіть тим військовим, які уже перебувають на контракті.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на який термін можуть підписати контракт на військову службу офіцери.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізовані підписати контракт із ЗСУ.

ЗСУ мобілізація контракт військовослужбовці військова служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації