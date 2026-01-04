Контракт із ЗСУ 2026 - нові зміни

Українські військовослужбовці. Фото: Getty Images

Військовослужбовці, які уже перебувають на контракті, можуть отримати в 2026 році право на підписання нового контракту із ЗСУ, на кращих умовах. Ця норма стане однією із новинок, запроваджених під час реформи військової служби.

Про це написав юрист із військового права Артем Козаков.

Реформа військової служби

В Україні в 2026 році планують провести масштабну реформу військової служби.

Це стосуватиметься, зокрема, і контрактної служби у ЗСУ.

Так, мають бути запроваджені нові умови контрактів, які військовослужбовці підписуватимуть зі Збройними силами України.

Нові контракти

Уже зараз відомо, що нові контракти, із покращеними умовами, зможуть підписати ті громадяни, які перебувають в запасі та резервісти.

Також це право буде надане мобілізованим військовослужбовцям.

Більш того, у планах реформ є дозволити пере підписувати контракт на нових, покращених умовах, навіть тим військовим, які уже перебувають на контракті.

