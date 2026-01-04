Видео
Новые условия контракта — чего ждать военным в 2026 году

Новые условия контракта — чего ждать военным в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 05:45
Контракт с ВСУ 2026 - новые изменения
Украинские военнослужащие. Фото: Getty Images

Военнослужащие, которые уже находятся на контракте, могут получить в 2026 году право на подписание нового контракта с ВСУ, на лучших условиях. Эта норма станет одной из новинок, введенных во время реформы военной службы.

Об этом написал юрист по военному праву Артем Козаков.

Читайте также:

Реформа военной службы

В Украине в 2026 году планируют провести масштабную реформу военной службы.

Это будет касаться, в частности, и контрактной службы в ВСУ.

Так, должны быть введены новые условия контрактов, которые военнослужащие будут подписывать с Вооруженными силами Украины.

Новые контракты

Уже сейчас известно, что новые контракты, с улучшенными условиями, смогут подписать те граждане, которые находятся в запасе и резервисты.

Также это право будет предоставлено мобилизованным военнослужащим.

Более того, в планах реформ есть разрешить переподписывать контракт на новых, улучшенных условиях, даже тем военным, которые уже находятся на контракте.

Напомним, мы ранее писали о том, на какой срок могут подписать контракт на военную службу офицеры.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизованные подписать контракт с ВСУ.

ВСУ мобилизация контракт военнослужащие военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
