Контракт с ВСУ 2026 - новые изменения

Украинские военнослужащие. Фото: Getty Images

Военнослужащие, которые уже находятся на контракте, могут получить в 2026 году право на подписание нового контракта с ВСУ, на лучших условиях. Эта норма станет одной из новинок, введенных во время реформы военной службы.

Об этом написал юрист по военному праву Артем Козаков.

Реформа военной службы

В Украине в 2026 году планируют провести масштабную реформу военной службы.

Это будет касаться, в частности, и контрактной службы в ВСУ.

Так, должны быть введены новые условия контрактов, которые военнослужащие будут подписывать с Вооруженными силами Украины.

Новые контракты

Уже сейчас известно, что новые контракты, с улучшенными условиями, смогут подписать те граждане, которые находятся в запасе и резервисты.

Также это право будет предоставлено мобилизованным военнослужащим.

Более того, в планах реформ есть разрешить переподписывать контракт на новых, улучшенных условиях, даже тем военным, которые уже находятся на контракте.

