Контракт с ВСУ 2026 - новые изменения

Новые условия контракта — чего ждать военным в 2026 году
Военнослужащие, которые уже находятся на контракте, могут получить в 2026 году право на подписание нового контракта с ВСУ, на лучших условиях. Эта норма станет одной из новинок, введенных во время реформы военной службы.
Об этом написал юрист по военному праву Артем Козаков.
Реформа военной службы
В Украине в 2026 году планируют провести масштабную реформу военной службы.
Это будет касаться, в частности, и контрактной службы в ВСУ.
Так, должны быть введены новые условия контрактов, которые военнослужащие будут подписывать с Вооруженными силами Украины.
Новые контракты
Уже сейчас известно, что новые контракты, с улучшенными условиями, смогут подписать те граждане, которые находятся в запасе и резервисты.
Также это право будет предоставлено мобилизованным военнослужащим.
Более того, в планах реформ есть разрешить переподписывать контракт на новых, улучшенных условиях, даже тем военным, которые уже находятся на контракте.
Напомним, мы ранее писали о том, на какой срок могут подписать контракт на военную службу офицеры.
Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизованные подписать контракт с ВСУ.
Читайте Новини.LIVE!