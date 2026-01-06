Контрактная служба в Вооруженных силах - требования к контрактнику

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

К военнослужащим, которые подписывают первый контракт с Вооруженными силами Украины, законодательство требует применить одно очень важное требование. Несоблюдение этого требования переводит контрактников в категорию мобилизованных.

Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Основные требования к контрактникам

Военнослужащие, которые захотят подписать контракт с Вооруженными силами Украины, должны соответствовать целому ряду требований, указанных в законодательстве.

Главные требования — это возраст от 18 до 60 лет, пребывание на воинском учете и пригодность к военной службе.

Впрочем, этими параметрами требования к потенциальным контрактникам не ограничиваются.

Требование для тех, кто подписывает первый контракт

Так, кроме медицинского обследования, которое имеет целью определить пригодность гражданина к военной службе, потенциальному контрактнику нужно пройти профессионально-психологический отбор.

Эти требования касаются всех контрактников, но для тех, кто подписывает первый контракт на военную службу, есть еще одно особое требование — это испытание или испытательный срок.

"Испытательный срок от 1 до 6 месяцев. Если его пройти, то служба по контракту продолжается. Если нет, то переведут в разряд мобилизованных", — говорится в материале "АрміяInform".

