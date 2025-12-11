Відео
Скасування відстрочки — через ЦНАП чи ТЦК

Скасування відстрочки — через ЦНАП чи ТЦК


Дата публікації: 11 грудня 2025 21:40
Відстрочка від мобілізації - як скасувати відстрочку через ЦНАП чи ТЦК
Працівники Центру надання адміністративних послуг. Фото: УНІАН

Скасувати відстрочку від мобілізації без візиту до територіального центру комплектування можливо. Але через ЦНАП цей процес нереально завершити, єдиний варіант — це рекомендований лист на адресу ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

До ЦНАП можна не йти

До юристів звернувся громадянин, який має чинну відстрочку від мобілізації як студент.

Чоловік поцікавився, чи може він скасувати відстрочку для того, аби оформити бронювання від мобілізації, потрібне для виїзду за кордон у відрядження.

Військовозобов’язаний уточнив, чи можливо це зробити не в ТЦК, а через ЦНАП.

"Через ЦНАП скасувати відстрочку неможливо", — констатував факт неможливості юрист Владислав Дерій.

Дистанційне скасування відстрочки

Втім, додав юрист, все ж можна спробувати скасувати відстрочку без візиту до ТЦК.

"Ви можете "Укрпоштою", рекомендованим листом, з описом вкладеного подати до ТЦК заяву про скасування відстрочки як здобувача освіти", — наголосив Дерій.

Якщо ТЦК задовольнить прохання, то роботодавець (критичне важливе підприємство) зможе забронювати такого працівника протягом 72 голин.

"Водночас, якщо Ви направите до ТЦК заяву — то будьте готові, що після скасування відстрочки Вам у відповідь можуть направити повістку на уточнення даних", — попередив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна змінити бронювання на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо забронювати людину з відстрочкою.

Укрпошта ЦНАП мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
