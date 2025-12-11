Отсрочка от мобилизации - как отменить отсрочку через ЦПАУ или ТЦК

Работники Центра предоставления административных услуг. Фото: УНІАН

Отменить отсрочку от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования возможно. Но через ЦПАУ этот процесс нереально завершить, единственный вариант — это заказное письмо в адрес ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

В ЦПАУ можно не идти

К юристам обратился гражданин, который имеет действующую отсрочку от мобилизации как студент.

Мужчина поинтересовался, может ли он отменить отсрочку для того, чтобы оформить бронирование от мобилизации, необходимое для выезда за границу в командировку.

Военнообязанный уточнил, возможно ли это сделать не в ТЦК, а через ЦПАУ.

"Через ЦПАУ отменить отсрочку невозможно", — констатировал факт невозможности юрист Владислав Дерий.

Дистанционная отмена отсрочки

Впрочем, добавил юрист, все же можно попробовать отменить отсрочку без визита в ТЦК.

"Вы можете "Укрпоштою", заказным письмом, с описью вложенного подать в ТЦК заявление об отмене отсрочки как соискателя образования", — отметил Дерий.

Если ТЦК удовлетворит просьбу, то работодатель (критически важное предприятие) сможет забронировать такого работника в течение 72 часов.

"В то же время, если Вы направите в ТЦК заявление — то будьте готовы, что после отмены отсрочки Вам в ответ могут направить повестку на уточнение данных", — предупредил Владислав Дерий.

