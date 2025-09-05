Видео
Районные ТЦК — какие специфические полномочия они имеют

Районные ТЦК — какие специфические полномочия они имеют

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 00:30
ТЦК районного уровня - которые имеют полномочия
Сотрудник территориального центра комплектования. Фото: "АрміяInform"

Районные территориальные центры комплектования являются самым низким звеном в системе ТЦК. Они имеют определенные специфические полномочия, часть из которых могут использовать во время войны.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Районные ТЦК и их действия во время войны

Территориальные центры комплектования заменили в Украине систему военных комиссариатов.

Система ТЦК включает центры комплектования различных уровней. Самым низким уровнем является районный территориальный центр комплектования.

По словам адвоката Андрея Карпенко, у районных ТЦК есть специфические полномочия, которые присущи только этим структурам.

Это, например, организация круглосуточных медицинских осмотров и психологических обследований для военно-врачебных комиссий военнообязанных и резервистов.

Полномочия районных ТЦК

Кроме того, у районных ТЦК есть еще целый ряд уникальных полномочий.

Это:

  • оформление отсрочек от призыва для военнообязанных и резервистов и проверка оснований для их предоставления;
  • проведение спецучета военнообязанных и оказание помощи лицам, уволенным с военной службы, в своевременной оценке их состояния для назначения пенсии или льгот в случае инвалидности;
  • помощь в поиске документов, необходимых для получения единовременной денежной помощи в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих;
  • проверка семейного положения военнослужащих по обращению командира части или родственников.

Напомним, мы ранее писали о том, какие полномочия ТЦК действуют только во время всеобщей мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, какие действия со стороны ТЦК считаются противоправными.

военное положение мобилизация отсрочка ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
