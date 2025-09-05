ТЦК районного уровня - которые имеют полномочия

Районные ТЦК — какие специфические полномочия они имеют
Районные территориальные центры комплектования являются самым низким звеном в системе ТЦК. Они имеют определенные специфические полномочия, часть из которых могут использовать во время войны.
Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.
Районные ТЦК и их действия во время войны
Территориальные центры комплектования заменили в Украине систему военных комиссариатов.
Система ТЦК включает центры комплектования различных уровней. Самым низким уровнем является районный территориальный центр комплектования.
По словам адвоката Андрея Карпенко, у районных ТЦК есть специфические полномочия, которые присущи только этим структурам.
Это, например, организация круглосуточных медицинских осмотров и психологических обследований для военно-врачебных комиссий военнообязанных и резервистов.
Полномочия районных ТЦК
Кроме того, у районных ТЦК есть еще целый ряд уникальных полномочий.
Это:
- оформление отсрочек от призыва для военнообязанных и резервистов и проверка оснований для их предоставления;
- проведение спецучета военнообязанных и оказание помощи лицам, уволенным с военной службы, в своевременной оценке их состояния для назначения пенсии или льгот в случае инвалидности;
- помощь в поиске документов, необходимых для получения единовременной денежной помощи в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащих;
- проверка семейного положения военнослужащих по обращению командира части или родственников.
