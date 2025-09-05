Відео
Головна ТЦК Районні ТЦК — які специфічні повноваження вони мають

Районні ТЦК — які специфічні повноваження вони мають

Дата публікації: 5 вересня 2025 00:30
ТЦК районного рівня - які мають повноваження
Співробітник територіального центру комплектування. Фото: "АрміяInform"

Районні територіальні центри комплектування є найнижчою ланкою у системі ТЦК. Вони мають певні специфічні повноваження, частину з яких можуть використовувати під час війни.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Територіальні центри комплектування замінили в Україні систему військових комісаріатів.

Система ТЦК включає центри комплектування різних рівнів. Найнижчим рівнем є районний територіальний центр комплектування.

За словами адвоката Андрія Карпенка, у районних ТЦК є специфічні повноваження, які є притаманними лише цим структурам.

Це, наприклад, організація цілодобових медичних оглядів та психологічних обстежень для військово-лікарських комісій військовозобов'язаних і резервістів.

Повноваження районних ТЦК

Крім того, у районних ТЦК є ще ціла низка унікальних повноважень.

Це:

  • оформлення відстрочок від призову для військовозобов'язаних і резервістів та перевірка підстав для їх надання;
  • проведення спецобліку військовозобов'язаних та надання допомоги особам, звільненим з військової служби, у своєчасному оцінюванні їх стану для призначення пенсії чи пільг у разі інвалідності;
  • допомога у пошуку документів, необхідних для отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців;
  • перевірка сімейного стану військовослужбовців за зверненням командира частини або родичів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які повноваження ТЦК діють лише під час загальної мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, які дії з боку ТЦК вважаються протиправними.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
