ТЦК районного рівня - які мають повноваження

Співробітник територіального центру комплектування. Фото: "АрміяInform"

Районні територіальні центри комплектування є найнижчою ланкою у системі ТЦК. Вони мають певні специфічні повноваження, частину з яких можуть використовувати під час війни.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

Районні ТЦК та їхні дії під час війни

Територіальні центри комплектування замінили в Україні систему військових комісаріатів.

Система ТЦК включає центри комплектування різних рівнів. Найнижчим рівнем є районний територіальний центр комплектування.

За словами адвоката Андрія Карпенка, у районних ТЦК є специфічні повноваження, які є притаманними лише цим структурам.

Це, наприклад, організація цілодобових медичних оглядів та психологічних обстежень для військово-лікарських комісій військовозобов'язаних і резервістів.

Повноваження районних ТЦК

Крім того, у районних ТЦК є ще ціла низка унікальних повноважень.

Це:

оформлення відстрочок від призову для військовозобов'язаних і резервістів та перевірка підстав для їх надання;

проведення спецобліку військовозобов'язаних та надання допомоги особам, звільненим з військової служби, у своєчасному оцінюванні їх стану для призначення пенсії чи пільг у разі інвалідності;

допомога у пошуку документів, необхідних для отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовців;

перевірка сімейного стану військовослужбовців за зверненням командира частини або родичів.

