Отсрочка для ухода - отмена отсрочки, если лицо, за которым ухаживали, подписало контракт с ВСУ

На отсрочку, оформленную для ухода за близким родственником, не влияет трудоустройство этого родственника. Одним из вариантов такого трудоустройства, который не влияет на отсрочку, является военная служба в Вооруженных силах Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Военнообязанные граждане, которые ухаживают за близкими родственниками, имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который имеет подтвержденную инвалидность второй группы, на основании чего его сын оформил отсрочку для ухода за ним.

Мужчина поинтересовался, что будет с сыновней отсрочкой, если он, отец, подпишет контракт с Вооруженными силами Украины — не потеряет ли сын отсрочку из-за такой ситуации.

"Не должен потерять, поскольку законом не определено, что один из родителей с инвалидностью не имеет права работать или проходить службу", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Почему военная служба лица, за которым осуществляется уход, не имеет значения

Юрист объяснил, почему отсрочка в такой ситуации будет отменена.

"Факт прохождения Вами службы в ВСУ не может свидетельствовать об отсутствии потребности в уходе", — отметил Айвазян.

Авдокат подчеркнул, что именно на этом основании и оформляется отсрочка по пункту 13-м части первой статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

