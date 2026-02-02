Відео
Україна
Відстрочка аспіранта — коли ТЦК може її скасувати

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 06:30
Відстрочка на навчання - коли скасовується відстрочка аспірантів
Українські аспіранти. Фото: ЛНТУ

Відстрочка військовозобов’язаних громадян, які навчаються в аспірантурі, залежить від записів у базі ЄДЕБО. Саме орієнтуючись на інформацію в цій базі, територіальний центр комплектування має право скасувати відстрочку аспіранту.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Ярослав Турчин.

Аспіранти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли і як він може продовжити відстрочку.

Також чоловіка зацікавив варіант зі скасуванням аспірантської відстрочки з боку ТЦК.

"Якщо у Вас є довідка з ЄДЕБО, то Ви можете оформити відстрочку в "Резерв+" в будь-який момент, якщо вона не оновиться автоматично на новий 3-місячний період воєнного стану", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Ярослав Турчин.

Скасування аспірантської відстрочки

Разом з тим, наголосив юрист, саме ЄДЕБО, єдина державна електронна база з питань освіти, є ключовою не тільки для продовження, а і для скасування відстрочки на навчання.

"Відстрочка оновлюється автоматично, поки не буде запису в ЄДЕБО про Ваше відрахування по факту закінчення аспірантури чи з інших, передбачених законодавством підстав", — зазначив Турчин.

Тож територіальний центр комплектування може скасувати відстрочку для аспіранта після того, як у ЄДЕБО з’явиться відповідний запис.

студенти навчання відстрочка ТЦК та СП Аспірант
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
