Відстрочка на навчання - коли скасовується відстрочка аспірантів

Відстрочка аспіранта — коли ТЦК може її скасувати
Відстрочка військовозобов’язаних громадян, які навчаються в аспірантурі, залежить від записів у базі ЄДЕБО. Саме орієнтуючись на інформацію в цій базі, територіальний центр комплектування має право скасувати відстрочку аспіранту.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Ярослав Турчин.
Відстрочка для аспірантів у "Резерв+"
Аспіранти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли і як він може продовжити відстрочку.
Також чоловіка зацікавив варіант зі скасуванням аспірантської відстрочки з боку ТЦК.
"Якщо у Вас є довідка з ЄДЕБО, то Ви можете оформити відстрочку в "Резерв+" в будь-який момент, якщо вона не оновиться автоматично на новий 3-місячний період воєнного стану", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Ярослав Турчин.
Скасування аспірантської відстрочки
Разом з тим, наголосив юрист, саме ЄДЕБО, єдина державна електронна база з питань освіти, є ключовою не тільки для продовження, а і для скасування відстрочки на навчання.
"Відстрочка оновлюється автоматично, поки не буде запису в ЄДЕБО про Ваше відрахування по факту закінчення аспірантури чи з інших, передбачених законодавством підстав", — зазначив Турчин.
Тож територіальний центр комплектування може скасувати відстрочку для аспіранта після того, як у ЄДЕБО з’явиться відповідний запис.
