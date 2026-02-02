Відстрочка на навчання - коли скасовується відстрочка аспірантів

Українські аспіранти. Фото: ЛНТУ

Відстрочка військовозобов’язаних громадян, які навчаються в аспірантурі, залежить від записів у базі ЄДЕБО. Саме орієнтуючись на інформацію в цій базі, територіальний центр комплектування має право скасувати відстрочку аспіранту.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Ярослав Турчин.

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для аспірантів у "Резерв+"

Аспіранти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли і як він може продовжити відстрочку.

Також чоловіка зацікавив варіант зі скасуванням аспірантської відстрочки з боку ТЦК.

"Якщо у Вас є довідка з ЄДЕБО, то Ви можете оформити відстрочку в "Резерв+" в будь-який момент, якщо вона не оновиться автоматично на новий 3-місячний період воєнного стану", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Ярослав Турчин.

Скасування аспірантської відстрочки

Разом з тим, наголосив юрист, саме ЄДЕБО, єдина державна електронна база з питань освіти, є ключовою не тільки для продовження, а і для скасування відстрочки на навчання.

"Відстрочка оновлюється автоматично, поки не буде запису в ЄДЕБО про Ваше відрахування по факту закінчення аспірантури чи з інших, передбачених законодавством підстав", — зазначив Турчин.

Тож територіальний центр комплектування може скасувати відстрочку для аспіранта після того, як у ЄДЕБО з’явиться відповідний запис.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право аспіранти продовжити відстрочку через "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, які є підстави для мобілізації аспіранта до ЗСУ.