Головна ТЦК Чи оштрафує ТЦК особу з відстрочкою за непройдену ВЛК

Чи оштрафує ТЦК особу з відстрочкою за непройдену ВЛК

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 21:40
Штраф за непройдену ВЛК - чи має право ТЦК штрафувати осіб з відстрочкою
Військово-лікарська комісія. Фото: «АрміяInform»

Територіальний центр комплектування не має права надсилати повістку на військово-лікарську комісію громадянам, які мають оформлену відстрочку від мобілізації. Юристи пояснили, чи законним буде штраф за непройдену ВЛК та як саме його оскаржити.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Направлять чи не направлять на комісію

"В принципі, формально під час відстрочки (включно із бронюванням) Ви не повинні проходити ВЛК, але за неявку по повістці стовідсотково отримаєте штраф та подачу у розшук", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Інший юрист, Владислав Дерій, наголосив на неправомірності дій ТЦК.

"Вас не мали права направляти на ВЛК", — підкреслив Дерій.

Як і де оскаржувати дії ТЦК

Юрист додав, що у такому випадку громадянин з відстрочкою має право подати скаргу до обласного ТЦК чи Міноборони.

"Якщо ж Вас оголосять в розшук або оштрафують, то такі дії ТЦК Ви можете оскаржити у судовому порядку", — зазначив Владислав Дерій.

Так, додав юрист, суд уже скасував штраф ТЦК, накладений за непройдену ВЛК на громадянина, який мав чинне бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яким є найбільший штраф за порушення мобілізаційного законодавства і кого він стосується.

Додамо, ми повідомляли про те, як можна сплатити штраф ТЦК зі знижкою, і якого розміру буде ця знижка.

штраф мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
