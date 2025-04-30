Повістка після ВЛК - чи треба уточнювати дані після військово-лікарської комісії

Громадяни у черзі в ТЦК. Фото: korosten.today

Навіть якщо громадянин щойно пройшов військово-лікарську комісію і отримав військово-обліковий документ, він має виконати припис у повістці на уточнення даних. Інакше його можуть подати у розшук.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Повістка на уточнення даних після отримання документів

Існує три види повісток, першою із яких зазвичай надсилається військовозобов’язаному громадянину повістка на уточнення персональних даних.

До юристів звернувся громадянин, який отримав повістку на уточнення даних після того, як пройшов військово-лікарську комісію та отримав актуальний військово-обліковий документ.

"Якщо прийшла повістка на уточнення даних, то Ви зобов'язані з'явитись до ТЦК", — пояснив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Якщо не відвідати ТЦК, чим це обернеться

Візит до територіального центру є обов’язковим за будь-яких умов, наголосив юрист.

"В іншому варіанті Вас чекає притягнення до адміністративної відповідальності та подання у розшук", — зазначив Айвазян.

Тож уточнити військово-облікові дані потрібно навіть у ситуації, коли щойно отримав актуальний ВОД і пройшов військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які повістки територіальний центр комплектування має право надсилати поштою.

Додамо, ми повідомляли про те, яке покарання загрожує за ігнорування повістки на уточнення даних.