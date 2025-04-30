Повестка после ВВК - надо ли уточнять данные после военно-врачебной комиссии

Граждане в очереди в ТЦК. Фото: korosten.today

Даже если гражданин только что прошел военно-врачебную комиссию и получил военно-учетный документ, он должен выполнить предписание в повестке на уточнение данных. Иначе его могут подать в розыск.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Повестка на уточнение данных после получения документов

Существует три вида повесток, первой из которых обычно направляется военнообязанному гражданину повестка на уточнение персональных данных.

К юристам обратился гражданин, который получил повестку на уточнение данных после того, как прошел военно-врачебную комиссию и получил актуальный военно-учетный документ.

"Если пришла повестка на уточнение данных, то Вы обязаны явиться в ТЦК", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Если не посетить ТЦК, чем это обернется

Визит в территориальный центр является обязательным при любых условиях, подчеркнул юрист.

"В противном варианте Вас ждет привлечение к административной ответственности и представление в розыск", — отметил Айвазян.

Поэтому уточнить военно-учетные данные нужно даже в ситуации, когда только что получил актуальный ВУД и прошел военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы ранее писали о том, какие повестки территориальный центр комплектования имеет право отправлять по почте.

Добавим, мы сообщали о том, какое наказание грозит за игнорирование повестки на уточнение данных.