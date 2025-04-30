Повестка после ВВК - надо ли уточнять данные после военно-врачебной комиссии

Повестка на уточнение данных после ВВК — надо ли идти в ТЦК
Даже если гражданин только что прошел военно-врачебную комиссию и получил военно-учетный документ, он должен выполнить предписание в повестке на уточнение данных. Иначе его могут подать в розыск.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Повестка на уточнение данных после получения документов
Существует три вида повесток, первой из которых обычно направляется военнообязанному гражданину повестка на уточнение персональных данных.
К юристам обратился гражданин, который получил повестку на уточнение данных после того, как прошел военно-врачебную комиссию и получил актуальный военно-учетный документ.
"Если пришла повестка на уточнение данных, то Вы обязаны явиться в ТЦК", — пояснил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Если не посетить ТЦК, чем это обернется
Визит в территориальный центр является обязательным при любых условиях, подчеркнул юрист.
"В противном варианте Вас ждет привлечение к административной ответственности и представление в розыск", — отметил Айвазян.
Поэтому уточнить военно-учетные данные нужно даже в ситуации, когда только что получил актуальный ВУД и прошел военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы ранее писали о том, какие повестки территориальный центр комплектования имеет право отправлять по почте.
Добавим, мы сообщали о том, какое наказание грозит за игнорирование повестки на уточнение данных.
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