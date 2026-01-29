Видео
Україна
Главная ТЦК Оштрафует ли ТЦК лицо с отсрочкой за непройденную ВВК

Оштрафует ли ТЦК лицо с отсрочкой за непройденную ВВК

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 21:40
Штраф за непройденную ВВК - имеет ли право ТЦК штрафовать лиц с отсрочкой
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Территориальный центр комплектования не имеет права направлять повестку на военно-врачебную комиссию гражданам, которые имеют оформленную отсрочку от мобилизации. Юристы объяснили, законным ли будет штраф за непройденную ВВК и как его обжаловать.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Направят или не направят на комиссию

"В принципе, формально во время отсрочки (включая бронирование) Вы не должны проходить ВВК, но за неявку по повестке стопроцентно получите штраф и подачу в розыск", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил неправомерность действий ТЦК.

"Вас не имели права направлять на ВВК", — подчеркнул Дерий.

Как и где обжаловать действия ТЦК

Юрист добавил, что в таком случае гражданин с отсрочкой имеет право подать жалобу в областной ТЦК или Минобороны.

"Если же Вас объявят в розыск или оштрафуют, то такие действия ТЦК Вы можете обжаловать в судебном порядке", — отметил Владислав Дерий.

Так, добавил юрист, суд уже отменил штраф ТЦК, наложенный за непройденную ВВК на гражданина, который имел действующее бронирование от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, каков самый большой штраф за нарушение мобилизационного законодательства и кого он касается.

Добавим, мы сообщали о том, как можно оплатить штраф ТЦК со скидкой, и какого размера будет эта скидка.

