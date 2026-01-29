Штраф за непройденную ВВК - имеет ли право ТЦК штрафовать лиц с отсрочкой

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Территориальный центр комплектования не имеет права направлять повестку на военно-врачебную комиссию гражданам, которые имеют оформленную отсрочку от мобилизации. Юристы объяснили, законным ли будет штраф за непройденную ВВК и как его обжаловать.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Направят или не направят на комиссию

"В принципе, формально во время отсрочки (включая бронирование) Вы не должны проходить ВВК, но за неявку по повестке стопроцентно получите штраф и подачу в розыск", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Другой юрист, Владислав Дерий, отметил неправомерность действий ТЦК.

"Вас не имели права направлять на ВВК", — подчеркнул Дерий.

Как и где обжаловать действия ТЦК

Юрист добавил, что в таком случае гражданин с отсрочкой имеет право подать жалобу в областной ТЦК или Минобороны.

"Если же Вас объявят в розыск или оштрафуют, то такие действия ТЦК Вы можете обжаловать в судебном порядке", — отметил Владислав Дерий.

Так, добавил юрист, суд уже отменил штраф ТЦК, наложенный за непройденную ВВК на гражданина, который имел действующее бронирование от мобилизации.

