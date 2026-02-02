Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Отсрочка аспиранта — когда ТЦК может ее отменить

Отсрочка аспиранта — когда ТЦК может ее отменить

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 06:30
Отсрочка на обучение - когда отменяется отсрочка аспирантов
Украинские аспиранты. Фото: ЛНТУ

Отсрочка военнообязанных граждан, обучающихся в аспирантуре, зависит от записей в базе ЕГЭБО. Именно ориентируясь на информацию в этой базе, территориальный центр комплектования имеет право отменить отсрочку аспиранту.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Ярослав Турчин.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка для аспирантов в "Резерв+"

Аспиранты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда и как он может продлить отсрочку.

Также мужчину заинтересовал вариант с отменой аспирантской отсрочки со стороны ТЦК.

"Если у Вас есть справка из ЕГЭБО, то Вы можете оформить отсрочку в "Резерв+" в любой момент, если она не обновится автоматически на новый 3-месячный период военного положения", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Ярослав Турчин.

Отмена аспирантской отсрочки

Вместе с тем, подчеркнул юрист, именно ЕГЭБО, единая государственная электронная база по вопросам образования, является ключевой не только для продолжения, но и для отмены отсрочки на обучение.

"Отсрочка обновляется автоматически, пока не будет записи в ЕГЭБО о Вашем отчислении по факту окончания аспирантуры или по другим, предусмотренным законодательством основаниям", — отметил Турчин.

Поэтому территориальный центр комплектования может отменить отсрочку для аспиранта после того, как в ЕГЭБО появится соответствующая запись.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право аспиранты продлить отсрочку через "Резерв+".

Добавим, мы сообщали о том, какие есть основания для мобилизации аспиранта в ВСУ.

студенты учеба отсрочка ТЦК и СП Аспирант
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации