Отсрочка на обучение - когда отменяется отсрочка аспирантов

Отсрочка военнообязанных граждан, обучающихся в аспирантуре, зависит от записей в базе ЕГЭБО. Именно ориентируясь на информацию в этой базе, территориальный центр комплектования имеет право отменить отсрочку аспиранту.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Ярослав Турчин.

Отсрочка для аспирантов в "Резерв+"

Аспиранты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда и как он может продлить отсрочку.

Также мужчину заинтересовал вариант с отменой аспирантской отсрочки со стороны ТЦК.

"Если у Вас есть справка из ЕГЭБО, то Вы можете оформить отсрочку в "Резерв+" в любой момент, если она не обновится автоматически на новый 3-месячный период военного положения", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Ярослав Турчин.

Отмена аспирантской отсрочки

Вместе с тем, подчеркнул юрист, именно ЕГЭБО, единая государственная электронная база по вопросам образования, является ключевой не только для продолжения, но и для отмены отсрочки на обучение.

"Отсрочка обновляется автоматически, пока не будет записи в ЕГЭБО о Вашем отчислении по факту окончания аспирантуры или по другим, предусмотренным законодательством основаниям", — отметил Турчин.

Поэтому территориальный центр комплектования может отменить отсрочку для аспиранта после того, как в ЕГЭБО появится соответствующая запись.

