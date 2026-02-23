Відстрочка від мобілізації - коли подавати документи на продовження відстрочки

Оформлення і перевірка документів на відстрочку. Фото: "РБК-Україна", "Новини.PRO". Колаж: Новини.LIVE

Якщо громадянин, який має право на відстрочку від мобілізації, хоче її продовжити, він має надати документи перед самісіньким закінченням попередньої відстрочки. У такій ситуації ТЦК не зможе відмовити у продовжденні.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка та її продовження

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошений після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Частина громадян має право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Право на відстрочку надається за наявності відповідних умов — багатодітний батько, догляд за близькими родичами тощо.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, коли треба подавати документи на продовження відстрочки від мобілізації, аби ТЦК не відмовив у цьому праві.

Чоловік уточнив, чи може таке бути, що територіальний центр комплектування, отримавши документи під час дії чинної відстрочки, відмовить у продовженні.

"Дійсно, якщо Ви подасте документи під час діючої відстрочки, то ТЦК надасть Вам відмову саме з причини того, що в Вас вже є оформлена відстрочка", — погодився з громадянином адвокат Юрій Айвазян.

Айвазян пояснив, що важливим тут є день засідання відповідної комісії у ТЦК.

"Якщо Ви маєте інформацію з приводу того, що комісія засідає по п'ятницях, то можете врахувати саме цей момент. Тобто, потрібно взяти до уваги той факт, що документи повинні потрапити на розгляд комісії вже у той час, коли запис про відстрочку буде відсутній у Реєстрі", — зазначив адвокат.

Коли подавати документи

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що теоретично документи на продовження можна подавати до закінчення чинної відстрочки.

"Документи на відстрочку подавайте за декілька днів до закінчення попередньої. В ЦНАП Вам видадуть Опис вхідних документів", — зазначив Дерій.

Юрист додав, що на час розгляду заяви про відстрочку та після її оформлення — до громадянина не мають права вчиняти мобілізаційні заходи.

