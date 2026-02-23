Когда подавать документы на продление отсрочки от мобилизации - совет юриста

Оформление и проверка документов на отсрочку. Фото: "РБК-Украъна", "Новини.PRO". Коллаж: Новини.LIVE

Право на отсрочку от мобилизации предусматривает ее продление, если обстоятельства, приведшие к отсрочке, остаются в силе. Юристи объяснили, когда нада подавать документы, чтобы ТЦК не смог отказать в продлении.

Продление отсрочки — как все происходит

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленный после введения военного положения на всей территории страны.

Часть граждан имеет право на оформление отсрочки от мобилизации.

Право на отсрочку предоставляется при наличии соответствующих условий - многодетный отец, уход за близкими родственниками и тому подобное.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, когда надо подавать документы на продление отсрочки от мобилизации, чтобы ТЦК не отказал в этом праве.

Мужчина уточнил, может ли такое быть, что территориальный центр комплектования, получив документы во время действия действующей отсрочки, откажет в продлении.

"Действительно, если Вы подадите документы во время действующей отсрочки, то ТЦК предоставит Вам отказ именно по причине того, что у Вас уже есть оформленная отсрочка", — согласился с гражданином адвокат Юрий Айвазян.

Айвазян пояснил, что важным здесь является день заседания соответствующей комиссии в ТЦК.

"Если Вы имеете информацию по поводу того, что комиссия заседает по пятницам, то можете учесть именно этот момент. То есть, нужно принять во внимание тот факт, что документы должны попасть на рассмотрение комиссии уже в то время, когда запись об отсрочке будет отсутствовать в Реестре", — отметил адвокат.

Когда идти с документами в ЦПАУ

Другой юрист, Владислав Дерий, пояснил, что теоретически документы на продление можно подавать до окончания действующей отсрочки.

"Документы на отсрочку подавайте за несколько дней до окончания предыдущей. В ЦПАУ Вам выдадут Опись входящих документов", — отметил Дерий.

Юрист добавил, что на время рассмотрения заявления об отсрочке и после ее оформления — к гражданину не имеют права совершать мобилизационные мероприятия.

Напомним, мы ранее писали о том, как в феврале украинцы продлили свои отсрочки от мобилизации.

Процесс этот для 90% граждан прошел в автоматическом режиме, это касалось тех острочек, которые оформили в "Резерв+", и тех, которые подали через систему ЦПАУ.

Добавим, мы сообщали о том, как можна подать отсрочку дистанционно, в режиме онлайн.

Это право граждане получают при условии наличия тех или иных обстоятельств для острочки, например, если они воспитывают трех или более несовершеннолетних детей.