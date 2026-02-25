Отсрочка для ухода за чужим человеком - какой вариант принесет результат

Оформление отсрочки в ТЦК или через суд. Фото: "Економічні новини", ДГУВД. Коллаж: Новини.LIVE

В ситуации с оформлением отсрочки от мобилизации для уходу за человеком, который в этом нуждается, ключевым моментом является родственная связь с военнообязанным. Если же это лицо — не родственник военнообязанному, то отсрочку можно получить только в одном случае.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама

Читайте также:

Отсрочка для ухода — когда ТЦК откажет

Отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии документально зафиксированных оснований, указанных в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Одним из таких оснований является уход за близким родственником, который нуждается в такой услуге.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации для ухода за чужим человеком, который не является ему родственником.

"К сожалению, Вы не сможете получить отсрочку по уходу за посторонним человеком, поскольку такое право не предоставляется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — признал, комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

"Вы не имеете права оформить отсрочку по уходу за лицом, которое не является Вашим родственником", — подтвердил слова коллеги адвокат Вячеслав Кирда.

Единственный вариант отсрочки

Кирда объяснил, какой вариант получения отсрочки в этой ситуации может сработать.

"Единственным вариантом является оформление опекунства, но в таком случае лицо должно страдать стойким психическим расстройством", — подчеркнул адвокат.

Юрист Владислав Дерий объяснил, как оформляется отсрочка опекуна в случае с чужим лицом.

Во-первых, человек должен иметь глубокие психические или когнитивные нарушения (в частности, тяжелую стадию деменции), из-за которых он вообще не способен осознавать свои действия или руководить ими.

"Суд на основании судебно-психиатрической экспертизы выносит решение о признании его полностью недееспособным и официально назначает вас его опекуном (а не просто лицом, осуществляющим уход)", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы являются ключевыми для получения отсрочки от мобилизации для ухода за родственником.

Эти документы должны установить факт необходимости ухода за этим лицом.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право ТЦК отказать в отсрочке для ухода, если лицо, над которым совершается уход, подписало контракт на службу в ВСУ.

По словам юристов, факт работы человека, по уходу за которым оформляется отсрочка, не является препятствием.