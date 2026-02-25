Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Уход за чужим человеком — когда ТЦК согласует отсрочку

Уход за чужим человеком — когда ТЦК согласует отсрочку

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 06:30
Отсрочка для ухода за чужим человеком - какой вариант принесет результат
Оформление отсрочки в ТЦК или через суд. Фото: "Економічні новини", ДГУВД. Коллаж: Новини.LIVE

В ситуации с оформлением отсрочки от мобилизации для уходу за человеком, который в этом нуждается, ключевым моментом является родственная связь с военнообязанным. Если же это лицо — не родственник военнообязанному, то отсрочку можно получить только в одном случае.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Отсрочка для ухода — когда ТЦК откажет 

Отсрочка от мобилизации предоставляется при наличии документально зафиксированных оснований, указанных в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Одним из таких оснований является уход за близким родственником, который нуждается в такой услуге.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку от мобилизации для ухода за чужим человеком, который не является ему родственником.

"К сожалению, Вы не сможете получить отсрочку по уходу за посторонним человеком, поскольку такое право не предоставляется статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", — признал, комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

"Вы не имеете права оформить отсрочку по уходу за лицом, которое не является Вашим родственником", — подтвердил слова коллеги адвокат Вячеслав Кирда.

Единственный вариант отсрочки

Кирда объяснил, какой вариант получения отсрочки в этой ситуации может сработать.

"Единственным вариантом является оформление опекунства, но в таком случае лицо должно страдать стойким психическим расстройством", — подчеркнул адвокат.

Юрист Владислав Дерий объяснил, как оформляется отсрочка опекуна в случае с чужим лицом.

Во-первых, человек должен иметь глубокие психические или когнитивные нарушения (в частности, тяжелую стадию деменции), из-за которых он вообще не способен осознавать свои действия или руководить ими.

"Суд на основании судебно-психиатрической экспертизы выносит решение о признании его полностью недееспособным и официально назначает вас его опекуном (а не просто лицом, осуществляющим уход)", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы являются ключевыми для получения отсрочки от мобилизации для ухода за родственником.

Эти документы должны установить факт необходимости ухода за этим лицом.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право ТЦК отказать в отсрочке для ухода, если лицо, над которым совершается уход, подписало контракт на службу в ВСУ.

По словам юристов, факт работы человека, по уходу за которым оформляется отсрочка, не является препятствием.

семья мобилизация отсрочка уход опекун
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации