Смерть мужчины в ТЦК Черновцов — главный судмедэксперт раскрыл причины

Автомобиль скорой помощи. Иллюстративное фото: Вечерний Киев

В Черновцах судмедэксперты установили причину смерти мужчины в Территориальном центре комплектования (ТЦК) во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Военнообязанный умер в результате острого нарушения сердечной динамики.

Об этом в комментарии molbuk.ua сообщил руководитель государственного специализированного учреждения Черновицкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава Украины Виктор Бачинский.

Читайте также:

Причины смерти мужчины в ТЦК

Как сообщил руководитель бюро судебно-медицинской экспертизы, результаты вскрытия показали, что мужчина страдал ишемической болезнью сердца и имел острую сердечную недостаточность.

"Смерть наступила в результате острого нарушения сердечной динамики", — сказал он.

Бачинский также добавил, что у военнообязанного было ожирение третьей степени.

По словам представителя Минздрава, на теле умершего не были обнаружены телесные повреждения.

"Никаких синяков или ударов не было обнаружено", — подытожил Бачинский.

Напомним, в Черновцах во время прохождения ВВК умер 32-летний мужчина. Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что ведется следствие.

Также мы рассказывали, что военнослужащего, который имеет проблемы со здоровьем, должны направить на ВВК руководители ТЦК или учреждения здравоохранения, где воин проходил лечение.