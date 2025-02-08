Смерть чоловіка у ТЦК Чернівців — головний судмедексперт розкрив причини

Автомобіль швидкої допомоги. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

У Чернівцях судмедексперти встановили причину смерті чоловіка у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Військовозобов'язаний помер внаслідок гострого порушення серцевої динаміки.

Про це у коментарі molbuk.ua повідомив керівник державної спеціалізованої установи Чернівецького обласного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України Віктор Бачинський.

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Причини смерті чоловіка у ТЦК

Як повідомив керівник бюро судово-медичної експертизи, результати розтину показали, що чоловік страждав на ішемічну хворобу серця та мав гостру серцеву недостатність.

"Смерть наступила внаслідок острого порушення серцевої динаміки", — сказав він.

Бачинський також додав, що у військовозобов'язаного було ожиріння третього ступеня.

За словами представника МОЗ, на тілі померлого не були виявлені тілесні ушкодження.

"Жодних синців або ударів не було виявлено", — підсумував Бачинський.

Нагадаємо, у Чернівцях під час проходження ВЛК помер 32-річний чоловік. Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що триває слідство.

Також ми розповідали, що військовослужбовця, який має проблеми зі здоров’ям, мають направити на ВЛК керівники ТЦК чи закладу охорони здоров’я, де воїн проходив лікування.