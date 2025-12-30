Відео
Україна
Відстрочка для догляду — два документи для ТЦК

Відстрочка для догляду — два документи для ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 00:30
Відстрочка для догляду за близьким родичем - які документи потрібні
Військовозобов’язаний у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації, якщо хтось із його близьких родичів потребує постійного догляду. Але для цього громадянин повинен надати ТЦК чи в ЦНАП два ключові документи, без яких відстрочка не може бути надана.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Перший документ для відстрочки по догляду

До юристів звернувся громадянин, який намагається отримати відстрочку від мобілізації з причини догляду за близьким родичем (матір’ю).

Чоловік поцікавився, які саме документи потрібно надати ТЦК (чи у ЦНАП) для того, аби оформити відстрочку на такій підставі.

"Ви маєте право на оформлення відстрочки лише в тому випадку, якщо є довідка лікарсько-консультативної комісії про те, що особа потребує постійного догляду", — підкреслив у коментарі юрист Владислав Дерій.

Отже, першим документом є довідка (висновок) ЛКК.

Який Акт потрібно отримати для ТЦК

Крім того, громадянину треба отримати ще один важливий документ.

"Далі потрібно буде оформити Акт встановлення догляду або компенсацію за догляд", — наголосив Дерій.

Тільки після отримання цих двох ключових документів громадянин може звертатися до ТЦК чи у ЦНАП.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи має право громадянин, який оформив відстрочку для догляду за близьким родичем, офіційно працювати.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає на можливість оформлення відстрочки для догляду пенсійний вік батьків.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
