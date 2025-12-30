Отсрочка для ухода за близким родственником - какие документы нужны

Военнообязанный в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации, если кто-то из его близких родственников нуждается в постоянном уходе. Но для этого гражданин должен предоставить ТЦК или в ЦПАУ два ключевых документа, без которых отсрочка не может быть предоставлена.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Первый документ для отсрочки по уходу

К юристам обратился гражданин, который пытается получить отсрочку от мобилизации по причине ухода за близким родственником (матерью).

Мужчина поинтересовался, какие именно документы нужно предоставить ТЦК (или в ЦПАУ) для того, чтобы оформить отсрочку на таком основании.

"Вы имеете право на оформление отсрочки только в том случае, если есть справка врачебно-консультативной комиссии о том, что лицо нуждается в постоянном уходе", — подчеркнул в комментарии юрист Владислав Дерий.

Итак, первым документом является справка (заключение) ВКК.

Какой Акт нужно получить для ТЦК

Кроме того, гражданину надо получить еще один важный документ.

"Далее нужно будет оформить Акт установления ухода или компенсацию за уход", — отметил Дерий.

Только после получения этих двух ключевых документов гражданин может обращаться в ТЦК или в ЦПАУ.

