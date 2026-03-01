Скандал с начальником ТЦК на Закарпатье — его отстранили

Мужчина и военнослужащие ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Начальника 1-го отдела Хустского территориального центра комплектования на Закарпатье отстранили от обязанностей. Он в состоянии алкогольного опьянения хотел мобилизовать работников, которые ремонтировали мост в Иршаве.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал журналист Виталий Глагола.

Реклама

Читайте также:

Скандал с начальником ТЦК на Закарпатье

Журналист рассказал, что 28 февраля Алексей Травов в нетрезвом состоянии вместе с подчиненными и оружием приехал на улицу Шевченко в Иршаве, где идет ремонт моста. По словам очевидцев, ремонтников пытались доставить в ТЦК. На месте возник конфликт.

"Один из рабочих набрал 102. Вызов официально зарегистрирован. На место прибыла полиция. Но нетрезвый начальник ТЦК Иршавы сбежал до приезда полиции. После того как стало известно о прибытии полиции, группа покинула место происшествия на микроавтобусе", — говорится в сообщении.

Также Виталий Глагола добавил, что уже 1 марта в Иршаву прибыли представители Военной службы правопорядка. Начальнику ТЦК предложили пройти проверку на состояние алкогольного опьянения, однако он отказался от освидетельствования. Сам Травов сейчас находится в больнице.

Позиция ТЦК

В Закарпатском областном ТЦК заявили, что назначили служебное расследование для выяснения всех обстоятельств этого события. Алексея Травова отстранили от исполнения служебных обязанностей на период проведения этого расследования.

"Позиция руководства является четкой и последовательной: решения будут приниматься исключительно по результатам проверки и в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. В случае подтверждения фактов нарушений будут приняты соответствующие решения, в частности кадрового характера, в рамках действующего законодательства", — отметили в ОТЦК и СП.

Скриншот сообщения Закарпатского ОТЦК и СП

Скандалы с ТЦК в Украине

В одном из районов Одессы 26 февраля военнослужащий ТЦК выстрелил в воздух. Между двумя военными группы одного из районных ТЦК и СП возник бытовой конфликт и один совершил выстрел из пистолета "Erma".

В то же время в Кривом Роге ранили работника ТЦК во время проверки документов. Во время общения с мужчиной, который нарушил правила воинского учета, вмешались прохожие. Общение переросло в конфликт и закончилось ранением.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть проблема с проведением мобилизации работниками ТЦК. По его словам, по этому поводу есть много дезинформации со стороны России.