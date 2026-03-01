Відео
Головна ТЦК На Закарпатті начальник ТЦК напідпитку хотів мобілізувати ремонтників

На Закарпатті начальник ТЦК напідпитку хотів мобілізувати ремонтників

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 18:08
Начальник ТЦК Закарпаття — чиновник відсторонили від обов'язків
Чоловік та військовослужбовці ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Начальник Іршавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Закарпатті Олексій Травов з автоматами приїхав на ремонт мосту. У стані алкогольного сп'яніння він намагався мобілізувати ремонтників.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів журналіст Віталій Глагола. 

Читайте також:

Скандал з начальником ТЦК на Закарпатті

Журналіст розповів, що 28 лютого Олексій Травов у нетверезому стані разом з підлеглими та зброєю приїхав на вулицю Шевченка в Іршаві, де триває ремонт мосту. За словами очевидців, ремонтників намагалися доставити до ТЦК. На місці виник конфлікт.

"Один із робітників набрав 102. Виклик офіційно зареєстровано. На місце прибула поліція. Але нетверезий начальник ТЦК Іршави втік до приїзду поліції. Після того як стало відомо про прибуття поліції, група залишила місце події на мікроавтобусі", — йдеться у повідомленні. 

Також Віталій Глагола додав, що вже 1 березня до Іршави прибули представники Військової служби правопорядку. Начальнику ТЦК запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння, однак він відмовився від освідчення. Сам Травов зараз перебуває у лікарні.

Позиція ТЦК

У Закарпатському обласному ТЦК заявили, що призначили службове розслідування для з'ясування всіх обставин цієї події. Олексія Травова відсторонили від виконання службових обов'язків на період проведення цього розслідування.

"Позиція керівництва є чіткою та послідовною: рішення ухвалюватимуться виключно за результатами перевірки та відповідно до вимог чинного законодавства України. У разі підтвердження фактів порушень буде прийнято відповідні рішення, зокрема кадрового характеру, у межах чинного законодавства", — наголосили в ОТЦК та СП.

Скандал з начальником ТЦК на Закарпатті
Скриншот допису Закарпатського ОТЦК та СП

Скандали з ТЦК в Україні

В одному із районів Одеси 26 лютого військовослужбовець ТЦК вистрілив у повітря. Між двома військовими групи одного з районних ТЦК та СП виник побутовий конфлікт і один здійснив постріл з пістолета "Erma". 

Водночас у Кривому Розі поранили працівника ТЦК під час перевірки документів. Під час спілкування з чоловіком, який порушив правила військового обліку, втрутилися перехожі. Спілкування переросло у конфлікт і закінчилось пораненням. 

Водночас Володимир Зеленський заявив, що в Україні є проблема з проведенням мобілізації працівниками ТЦК. За його словами, з цього приводу є багато дезінформації зі сторони Росії.

алкоголь скандал чиновники Закарпаття мобілізація ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
