Головна ТЦК У Кривому Розі поранили працівника ТЦК під час перевірки документів

У Кривому Розі поранили працівника ТЦК під час перевірки документів

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 11:58
У Кривому Розі стався напад на працівника ТЦК
Працівник ТЦК і ніж. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

У Кривому Розі у вівторок, 24 лютого, під час перевірки військово-облікових документів, яку проводила група оповіщення ТЦК разом із поліцією, один із військовослужбовців отримав ножове поранення після нападу цивільних.

Про це Новини.LIVE стало відомо із заяви Дніпропетровського ОТЦК та СП. 

Читайте також:

Цивільні напали з ножем на працівника ТЦК у Кривому Розі

За інформацією відомства, 24 лютого 2026 року група оповіщення, яка діяла спільно з працівниками Національної поліції, зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.

У ТЦК зазначили, що під час перевірки з'ясувалося, що чоловік є військовозобов'язаним, але порушив правила військового обліку та перебував у розшуку.

Проте під час спілкування втрутилися перехожі. В якийсь момент спілкування між цивільними та працівниками ТЦК переросло в конфлікт. Один з військовослужбовців отримав поранення. 

null
Заява Дніпропетровського ОТЦК та СП. Фото: скриншот

Постраждалого, за даними ТЦК, без зволікань доправили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. У відомстві заявили, що стан військовослужбовця стабільний, а інших травмованих у цьому інциденті немає.

У повідомленні наголошується, що військовослужбовці, які працюють у складі груп оповіщення, виконують насамперед завдання держави. 

"Силова протидія законній діяльності війська — це пряме посягання на стабільність оборони країни.
Закликаємо громадян до виваженості та правосвідомої поведінки. Жодні маніпуляції в інформаційному просторі не є виправданням для вчинення злочинів", — заявили в ТЦК.

Додамо, що нещодавно в Одесі стався схожий інцидент. Чоловік напав з ножем на працівника ТЦК та втік. 

Нещодавно на Закарпатті судили жінку, яка побила працівника ТЦК дерев'яною палицею.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
