Україна
Головна ТЦК Скільки випадків нападу на працівників ТЦК зафіксували з 2022

Скільки випадків нападу на працівників ТЦК зафіксували з 2022

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 17:14
Напад на працівників ТЦК — скільки інцидентів було з 2022 року
Працівники ТЦК на вулиці. Фото: кадр з відео

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування відбуваються майже щодня. З початку воєнного стану зафіксовано сотні випадків.

Про це Іван Вигівський повідомив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Читайте також:

Напади на військовослужбовців ТЦК

Вигівський розповів, що з початку повномасштабної війни зафіксовано 526 випадків опору громадян працівникам ТЦК. За його словами, їхня кількість зростає майже кожного дня. 

"Якщо у 2022 році зафіксовано лише 5 таких інцидентів, то у 2023 році їхня кількість зросла до 38. У 2024 році зафіксовано 118 випадків. У 2025 році загальна кількість інцидентів досягла 341. У 2026 році — 24 випадки", — назвав дані голова Нацполіції. 

За словами Вигівського, на імідж поліції негативно впливає здійснення оповіщень з ТЦК і СП.

Нагадаємо, 23 січня в Одесі трапилася бійка  між працівниками ТЦК та цивільним. Військовослужбовці силоміць витягали чоловіка з авто, в ході чого пошкодили машину.

А наприкінці грудня на Рівненщині чоловік з ломом напав на військових ТЦК. Один із працівників отримав перелом ребра та забої.

бійка напад Іван Вигівський мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
