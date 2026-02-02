Напад на працівників ТЦК — скільки інцидентів було з 2022 року

Працівники ТЦК на вулиці. Фото: кадр з відео

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що напади на військовослужбовців територіальних центрів комплектування відбуваються майже щодня. З початку воєнного стану зафіксовано сотні випадків.

Про це Іван Вигівський повідомив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

Напади на військовослужбовців ТЦК

Вигівський розповів, що з початку повномасштабної війни зафіксовано 526 випадків опору громадян працівникам ТЦК. За його словами, їхня кількість зростає майже кожного дня.

"Якщо у 2022 році зафіксовано лише 5 таких інцидентів, то у 2023 році їхня кількість зросла до 38. У 2024 році зафіксовано 118 випадків. У 2025 році загальна кількість інцидентів досягла 341. У 2026 році — 24 випадки", — назвав дані голова Нацполіції.

За словами Вигівського, на імідж поліції негативно впливає здійснення оповіщень з ТЦК і СП.

Нагадаємо, 23 січня в Одесі трапилася бійка між працівниками ТЦК та цивільним. Військовослужбовці силоміць витягали чоловіка з авто, в ході чого пошкодили машину.

А наприкінці грудня на Рівненщині чоловік з ломом напав на військових ТЦК. Один із працівників отримав перелом ребра та забої.