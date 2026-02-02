Нападение на работников ТЦК — сколько инцидентов было с 2022 года

Сколько нападений на работников ТЦК зафиксировали с 2022 года
Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что нападения на военнослужащих территориальных центров комплектования происходят почти ежедневно. С начала военного положения зафиксированы сотни случаев.
Об этом Иван Выговский сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".
Нападения на военнослужащих ТЦК
Выговский рассказал, что с начала полномасштабной войны зафиксировано 526 случаев сопротивления граждан работникам ТЦК. По его словам, их количество растет почти каждый день.
"Если в 2022 году зафиксировано всего 5 таких инцидентов, то в 2023 году их количество возросло до 38. В 2024 году зафиксировано 118 случаев. В 2025 году общее количество инцидентов достигло 341. В 2026 году — 24 случая", — назвал данные глава Нацполиции.
По словам Выговского, на имидж полиции негативно влияет осуществление оповещений с ТЦК и СП.
Напомним, 23 января в Одессе произошла драка между работниками ТЦК и гражданским. Военнослужащие силой вытаскивали мужчину из авто, в ходе чего повредили машину.
А в конце декабря в Ровенской области мужчина с ломом напал на военных ТЦК. Один из работников получил перелом ребра и ушибы.
