Главная ТЦК Сколько нападений на работников ТЦК зафиксировали с 2022 года

Сколько нападений на работников ТЦК зафиксировали с 2022 года

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 17:14
Нападение на работников ТЦК — сколько инцидентов было с 2022 года
Работники ТЦК на улице. Фото: кадр из видео

Глава Национальной полиции Иван Выговский заявил, что нападения на военнослужащих территориальных центров комплектования происходят почти ежедневно. С начала военного положения зафиксированы сотни случаев.

Об этом Иван Выговский сообщил в интервью "Цензор.НЕТ".

Нападения на военнослужащих ТЦК

Выговский рассказал, что с начала полномасштабной войны зафиксировано 526 случаев сопротивления граждан работникам ТЦК. По его словам, их количество растет почти каждый день.

"Если в 2022 году зафиксировано всего 5 таких инцидентов, то в 2023 году их количество возросло до 38. В 2024 году зафиксировано 118 случаев. В 2025 году общее количество инцидентов достигло 341. В 2026 году — 24 случая", — назвал данные глава Нацполиции.

По словам Выговского, на имидж полиции негативно влияет осуществление оповещений с ТЦК и СП.

Напомним, 23 января в Одессе произошла драка между работниками ТЦК и гражданским. Военнослужащие силой вытаскивали мужчину из авто, в ходе чего повредили машину.

А в конце декабря в Ровенской области мужчина с ломом напал на военных ТЦК. Один из работников получил перелом ребра и ушибы.

драка нападение Иван Выгивский мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
