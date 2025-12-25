Нападение на ТЦК в Ровенской области — военному сломали ребра

На Ровенщине мужчина с ломом напал на военных ТЦК
В Ровенской области 24 декабря на военных территориального центра комплектования люди напали с ломом. Один из работников получил перелом ребра и ушибы.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Запад" 25 декабря.
Нападение на работников ТЦК в Ривненской области
В ОК "Запад" рассказали, что 24 декабря во время выполнения служебных обязанностей на военных Сарненского районного ТЦК и СП напали агрессивные граждане мобилизационного возраста. По предварительной информации, патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, которое проигнорировало требования работников ТЦК показать документы, и убежало на территорию одного из ФЛП.
Также известно, что в ситуацию вмешалась группа прохожих лиц, которые не понимали причины задержания. Они препятствовали правоохранителям, дергали их за форменную одежду, выкрикивали высказывания, которые содержали нецензурную лексику, и бросали палками.
Кроме того, один гражданин напал на военного ТЦК с ломом, в результате чего он получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы паранхимы обоих легких. Сейчас его состояние медики оценивают, как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.
"Подчеркиваем, что произошедшее является прямым препятствием законной деятельности Вооруженных Сил Украины, сопряженное с насилием в отношении военнослужащих, а уголовно наказуемые действия должны получить принципиальную правовую оценку", — отметили в ведомстве.
Там добавили, что любые нападения на представителей ТЦК и СП, группы оповещения, патрульных или других должностных лиц в период военного положения, это удар по обороноспособности государства. В ОК "Запад" отметили, что именно на хаос и подрыв мобилизационных мероприятий рассчитывает враг. Россия на протяжении многих лет работает над тем, чтобы деморализовать украинское общество и каждый, кто поднимает руку на военного, фактически подыгрывает этой стратегии, даже если не осознает этого.
"Мобилизационные мероприятия могут вызвать у кого-то страх, напряжение, вопросы и дискуссии, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Несогласие, претензии, конфликтные ситуации должны решаться исключительно законными способами: через обращения, жалобы, правовые механизмы, суд, коммуникацию с органами власти. Лом, палки, шарпанина, унижения и нападения являются путем не к "справедливости", а к уголовной ответственности", — подчеркнули в Оперативном командовании "Запад".
Напомним, недавно в Одессе сотрудники ТЦК избили правоохранителя. Полиция уже открыла уголовное производство.
Также мы писали, что в Украине могут расширить полномочия ТЦК. Правительство предлагает внести правки сразу в несколько нормативных актов
