Главная ТЦК На Ровенщине мужчина с ломом напал на военных ТЦК

На Ровенщине мужчина с ломом напал на военных ТЦК

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 16:51
Нападение на ТЦК в Ровенской области — военному сломали ребра
Военные ТЦК на улице. Иллюстративное фото: кадр из видео

В Ровенской области 24 декабря на военных территориального центра комплектования люди напали с ломом. Один из работников получил перелом ребра и ушибы.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Запад" 25 декабря.

Нападение на работников ТЦК в Ривненской области

В ОК "Запад" рассказали, что 24 декабря во время выполнения служебных обязанностей на военных Сарненского районного ТЦК и СП напали агрессивные граждане мобилизационного возраста. По предварительной информации, патрульная полиция пыталась остановить транспортное средство, которое проигнорировало требования работников ТЦК показать документы, и убежало на территорию одного из ФЛП.

Также известно, что в ситуацию вмешалась группа прохожих лиц, которые не понимали причины задержания. Они препятствовали правоохранителям, дергали их за форменную одежду, выкрикивали высказывания, которые содержали нецензурную лексику, и бросали палками.

Кроме того, один гражданин напал на военного ТЦК с ломом, в результате чего он получил тяжелые травмы: перелом ребра, ушибы паранхимы обоих легких. Сейчас его состояние медики оценивают, как тяжелое, ему оказывается необходимая помощь.

"Подчеркиваем, что произошедшее является прямым препятствием законной деятельности Вооруженных Сил Украины, сопряженное с насилием в отношении военнослужащих, а уголовно наказуемые действия должны получить принципиальную правовую оценку", — отметили в ведомстве.

Там добавили, что любые нападения на представителей ТЦК и СП, группы оповещения, патрульных или других должностных лиц в период военного положения, это удар по обороноспособности государства. В ОК "Запад" отметили, что именно на хаос и подрыв мобилизационных мероприятий рассчитывает враг. Россия на протяжении многих лет работает над тем, чтобы деморализовать украинское общество и каждый, кто поднимает руку на военного, фактически подыгрывает этой стратегии, даже если не осознает этого.

"Мобилизационные мероприятия могут вызвать у кого-то страх, напряжение, вопросы и дискуссии, но ни одна дискуссия не дает права на насилие. Несогласие, претензии, конфликтные ситуации должны решаться исключительно законными способами: через обращения, жалобы, правовые механизмы, суд, коммуникацию с органами власти. Лом, палки, шарпанина, унижения и нападения являются путем не к "справедливости", а к уголовной ответственности", — подчеркнули в Оперативном командовании "Запад".

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
