Напад на ТЦК на Рівненщині — військовому зламали ребра

У Рівненській області 24 грудня на військових територіального центру комплектування люди напали з ломом. Один із працівників отримав перелом ребра та забої.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Захід" 25 грудня.

Напад на працівників ТЦК на Рівненщині

В ОК "Захід" розповіли, що 24 грудня під час виконання службових обов'язків на військових Сарненського районного ТЦК та СП напали агресивні громадяни мобілізаційного віку. За попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги працівників ТЦК показати документи, та втік на територію одного з ФОПів.

Також відомо, що у ситуацію втрутилася група перехожих осіб, які не розуміли причини затримання. Вони перешкоджали правоохоронцям, шарпали їх за формений одяг, вигукували висловлювання, які містили нецензурну лексику, та кидали палицями.

Крім того, один громадянин напав на військового ТЦК з ломом, внаслідок чого він отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паранхіми обох легень. Наразі його стан медики оцінюють, як важкий, йому надається необхідна допомога.

"Наголошуємо на тому, що те що сталося є прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України, поєднане із насильством щодо військовослужбовців, а кримінально карані дії мають отримати принципову правову оцінку", — наголосили у відомстві.

Там додали, що будь-які напади на представників ТЦК та СП, групи оповіщення, патрульних чи інших посадових осіб у період воєнного стану, це удар по обороноздатності держави. В ОК "Захід" зазначили, що саме на хаос та підрив мобілізаційних заходів розраховує ворог. Росія упродовж багатьох років працює над тим, аби деморалізувати українське суспільство і кожен, хто піднімає руку на військового, фактично підіграє цій стратегії, навіть якщо не усвідомлює цього.

"Мобілізаційні заходи можуть викликати у когось страх, напругу, запитання і дискусії, але жодна дискусія не дає права на насильство. Незгода, претензії, конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно законними способами: через звернення, скарги, правові механізми, суд, комунікацію з органами влади. Лом, палиці, шарпанина, приниження і напади є шляхом не до "справедливості", а до кримінальної відповідальності", — підкреслили в Оперативному командуванні "Захід".

