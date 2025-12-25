Відео
Головна ТЦК На Рівненщині чоловік з ломом напав на військових ТЦК

На Рівненщині чоловік з ломом напав на військових ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 16:51
Напад на ТЦК на Рівненщині — військовому зламали ребра
Військові ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Рівненській області 24 грудня на військових територіального центру комплектування люди напали з ломом. Один із працівників отримав перелом ребра та забої.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Захід" 25 грудня. 

Читайте також:

Напад на працівників ТЦК на Рівненщині

В ОК "Захід" розповіли, що 24 грудня під час виконання службових обов'язків на військових Сарненського районного ТЦК та СП напали агресивні громадяни мобілізаційного віку. За попередньою інформацією, патрульна поліція намагалася зупинити транспортний засіб, який проігнорував вимоги працівників ТЦК показати документи, та втік на територію одного з ФОПів. 

Також відомо, що у ситуацію втрутилася група перехожих осіб, які не розуміли причини затримання. Вони перешкоджали правоохоронцям, шарпали їх за формений одяг, вигукували висловлювання, які містили нецензурну лексику, та кидали палицями. 

Крім того, один громадянин напав на військового ТЦК з ломом, внаслідок чого він отримав тяжкі травми: перелом ребра, забої паранхіми обох легень. Наразі його стан медики оцінюють, як важкий, йому надається необхідна допомога.

"Наголошуємо на тому, що те що сталося є прямим перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України, поєднане із насильством щодо військовослужбовців, а кримінально карані дії мають отримати принципову правову оцінку", — наголосили у відомстві. 

Там додали, що будь-які напади на представників ТЦК та СП, групи оповіщення, патрульних чи інших посадових осіб у період воєнного стану, це удар по обороноздатності держави. В ОК "Захід" зазначили, що саме на хаос та підрив мобілізаційних заходів розраховує ворог. Росія упродовж багатьох років працює над тим, аби деморалізувати українське суспільство і кожен, хто піднімає руку на військового, фактично підіграє цій стратегії, навіть якщо не усвідомлює цього.

"Мобілізаційні заходи можуть викликати у когось страх, напругу, запитання і дискусії, але жодна дискусія не дає права на насильство. Незгода, претензії, конфліктні ситуації мають вирішуватися виключно законними способами: через звернення, скарги, правові механізми, суд, комунікацію з органами влади. Лом, палиці, шарпанина, приниження і напади є шляхом не до "справедливості", а до кримінальної відповідальності", — підкреслили в Оперативному командуванні "Захід". 

Нагадаємо, нещодавно в Одесі співробітники ТЦК побили правоохоронця. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Також ми писали, що в Україні можуть розширити повноваження ТЦК. Уряд пропонує внести правки одразу до кількох нормативних актів

бійка Рівненська область мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
